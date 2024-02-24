人潮滿滿！台灣燈會高鐵燈區超好拍 民眾高喊「很值得」

2024台灣燈會高鐵燈區今晚啟燈，此次規畫「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」，3大燈區都彰顯不同特色，展出超過300件國內外作品，今年高22公尺主燈「龍來台灣」，成為燈區焦點之一，不少人已經卡好位，7點一到要好好拍個夠。

「龍來台灣」主燈高22公尺，是知名藝術家彭力真操刀設計製作，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍的神韻與型態。主燈將會維持整體造型自轉1圈，龍的左右前臂配置機電控制軸承元件，微微上下動。燈會期間每晚6點至10點開始，每半小時展演一次，每次展演3分多鐘，有知名作曲家林佳瑩譜曲「龍耀樂章」，以銅管、打擊樂、豎琴加上琵琶跟二胡，營造多層次的音樂效果。

主燈區內更有國際共融區，來自日本、聖克里斯多福、印尼等國家展出作品，還有競賽燈區共有258件作品，其中未演先轟動、獲大專社會組佳作的「台灣奇案-陳守娘」，正在台北監獄服刑的富少李宗瑞與4名獄友合力創作得機關團體組特優的「普羅民遮慶繁榮」更是話題。

城里有光燈區中，高16公尺由台積電獨家贊助逾千萬打造的作品「∞立方」，以上千片特殊鏡面反射板組成，下午5點開始，每20分鐘一次循環動態展演，更有藝術總監陳怡潔及音樂總監王希文跨界合作「靈動的目光」光雕藝術，晚間6點10分至10點，每半小時一場展演。

坐落在大台南會展中心旁的大型地景藝術作品「鹽田浮光」，更是藝術家游文富與其團隊，用50萬支染白竹籤，一支一支插下而成，創作出占地50公尺直徑的一片雪白鹽田，相當吸睛。