白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

新北市新莊區「亞昕森中央」建案在今天下午施工時突然爆模，水泥從5樓傾倒，波及到停放在工地的15輛車，正下方一輛車情況最慘。新北市工務局表示，工地將全權負責賠償責任，也要求將周邊清除乾淨，工地沒做妥安全防護，將依違反建築法勒令停工改善。

下午有民眾拍下影片放上FB社團「爆廢1公社」，從影片中可見，水泥從約4、5樓的高度往下傾倒，停放在此處的白色車輛首當其衝，全車都被水泥覆蓋，完全變成「泥車」。

工務局表示，該建案是亞昕森中央，建築規模為1幢2棟，地上23層、地下5層的建物，共339戶，將獲通報後由施工科長陳俊翰立即率員趕往現場，確認工地今日正進行地上5樓板灌漿作業，約上午10點發生爆模情事，外漏混凝土波及鄰近停車場內停放輛車約15輛。

工務局表示，工地已與受損車主聯繫，將全權負責全部賠償責任，也責成其需將混凝土汙染部分清除乾淨。有關施工未做妥安全防護措施，已依違反建築法63條及89條，勒令工地停工改善。