快訊

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

OpenAI執行長傳擬砸7兆美元建廠 張忠謀這番話遭外界認為有玄機

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
從影片中可見，水泥從約4、5樓的高度往下傾倒，停放在此處的白色車輛首當其衝，全車都被水泥覆蓋，完全變成「泥車」。圖／翻攝FB「爆廢1公社」
從影片中可見，水泥從約4、5樓的高度往下傾倒，停放在此處的白色車輛首當其衝，全車都被水泥覆蓋，完全變成「泥車」。圖／翻攝FB「爆廢1公社」

新北市新莊區「亞昕森中央」建案在今天下午施工時突然爆模，水泥從5樓傾倒，波及到停放在工地的15輛車，正下方一輛車情況最慘。新北市工務局表示，工地將全權負責賠償責任，也要求將周邊清除乾淨，工地沒做妥安全防護，將依違反建築法勒令停工改善。

下午有民眾拍下影片放上FB社團「爆廢1公社」，從影片中可見，水泥從約4、5樓的高度往下傾倒，停放在此處的白色車輛首當其衝，全車都被水泥覆蓋，完全變成「泥車」。

工務局表示，該建案是亞昕森中央，建築規模為1幢2棟，地上23層、地下5層的建物，共339戶，將獲通報後由施工科長陳俊翰立即率員趕往現場，確認工地今日正進行地上5樓板灌漿作業，約上午10點發生爆模情事，外漏混凝土波及鄰近停車場內停放輛車約15輛。

工務局表示，工地已與受損車主聯繫，將全權負責全部賠償責任，也責成其需將混凝土汙染部分清除乾淨。有關施工未做妥安全防護措施，已依違反建築法63條及89條，勒令工地停工改善。

建築 影片

延伸閱讀

基泰大直案後6個月重演建案塌陷...專家點出關鍵

水泥爆漿從天降　12輛汽機車遭殃 新莊建案慘啦

北巿慶城街工地塌陷4車傾斜 交管範圍車主可申請免繳車費

影／蔣萬安勘慶城街工地路面塌陷回填 水電管線均正常

相關新聞

獨／侯友宜看萬金杜鵑摔跤人趴下迅被扶起 因為這原因

新北市萬金杜鵑「花開落籽.河畔杜鵑饗宴」開展，市長侯友宜今天上午到萬里觀光公園及瑪鋉運動公園，欣賞萬金杜鵑花展，因為下著...

天燈節20呎雙龍今登場 美少女應援團共演超吸睛

「北天燈、南烽炮」為每年元宵盛事，新北市平溪天燈節今在十分廣場接續展開。最吸睛焦點為全球首創20呎雙龍主燈，活動壓軸更邀...

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

新北市新莊區「亞昕森中央」建案在今天下午施工時突然爆模，水泥從5樓傾倒，波及到停放在工地的15輛車，正下方一輛車情況最慘...

北市議員批淡北道交維計畫擺爛 新北回擊：民代誣衊抹黑

台北市民進黨議員林延鳳質疑，新北市政府施作淡北道路工程向台北市提出的交維計畫是「惡搞擺爛」，新北市工務局回應，淡北道路交...

中和華福公園遊戲區空蕩蕩 將打造「歡樂城堡」風格、今年10月完工

中和區華福公園兒童遊具在2022年底因不符合安全規範被拆除，至今空蕩蕩，不少家長向民代反映，要求盡速施工。議員指公園已爭...

萬金杜鵑13座杜鵑花屋、2萬株花海 侯友宜邀民眾拍美照

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」，今天在萬里觀光公園及瑪鋉運動公園登場，新北市農業局與設計師團隊與在地花農，聯手打造1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。