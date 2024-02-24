中和華福公園遊戲區空蕩蕩 將打造「歡樂城堡」風格、今年10月完工

中和區華福公園兒童遊具在2022年底因不符合安全規範被拆除，至今空蕩蕩，不少家長向民代反映，要求盡速施工。議員指公園已爭取到中央補助，加上市府挹注及議員建議款，經費到位，盼今年能完工；另長輩常用的體驗設施年久失修，安全性不足，也會透過這次工程一併整修，照顧全齡需求。

中和區公所依照福部兒童遊戲區設置安全規範，拆除公園內安全性不合格遊具，但時隔1年多，遊戲區仍沒進展，周邊住戶缺少遊戲場所，家長非常期盼市府能盡速加設遊戲設施。

新北市議員張維倩指出，接獲陳情後，在去年舉辦兒童遊戲區增建設計會，邀請20多位幼童、還我特色公園行動聯盟、景觀處及中和區公所，由小朋友擔任兒童遊戲區設計師，發表對於遊戲區的設計理念和規畫。

張維倩表示，未來希望能打造出新北第1座導入「兒童表意權」和「兒童遊戲權」的遊戲空間，華福公園也爭取到中央經費，加上市府挹注、議員補助款，總計1千萬元經費，另，長輩們使用的體健設施也會跟此次工程一併整建，照顧全齡需求。

明德里長羅健容表示，原本的設施是缺什麼補什麼，沒有統一性，像狗皮藥膏也不美觀，設施拆除後，不少家長都反映少一個空間讓小朋友放電，今年終於爭取到經費，希望透過整體改建，除了有公園特色，也要兼具安全性。