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獨／侯友宜看萬金杜鵑摔跤人趴下迅被扶起 因為這原因

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
侯友宜看萬金杜鵑摔跤人趴下迅被扶起。記者游明煌／攝影
侯友宜看萬金杜鵑摔跤人趴下迅被扶起。記者游明煌／攝影

新北市萬金杜鵑「花開落籽.河畔杜鵑饗宴」開展，市長侯友宜今天上午到萬里觀光公園及瑪鋉運動公園，欣賞萬金杜鵑花展，因為下著毛毛雨，地板十分濕滑，侯友宜摔了一跤，整個人趴下，幸好雙手先撐住，旁人大驚馬上將他迅速扶起，幸好沒有受傷，侯直說「沒事、沒事」。

新北市農業局表示，本次萬金杜鵑不僅在瑪鋉溪綻放，今年花展更延伸至花農苗圃，有4組設計師作品在萬里及金山的苗圃呈現，導入觀光農場的經營 模式，促進產業轉型。

侯友宜上午參加完野柳淨港慶典後，再到萬里觀光公園及瑪鋉運動公園，但在萬里觀光公園參觀作品時，有一處讓民眾可以打卡拍照的作品前時，因為要進入要先走地板台階，當時十分濕滑，侯友宜跨步時一個不小心摔倒，整個人趴下去，幸好雙手有撐住，旁邊的人也馬上將他扶起。

為何會摔倒？有民眾說，除了天雨有水地滑外，台階可能也過高，建議再增一格改善，不然跨步上去時容易摔倒。

侯友宜看萬金杜鵑摔跤人趴下迅被扶起，但表示沒有事，馬上拍照比讚。記者游明煌／攝影
侯友宜看萬金杜鵑摔跤人趴下迅被扶起，但表示沒有事，馬上拍照比讚。記者游明煌／攝影

侯友宜 杜鵑花

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