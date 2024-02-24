新北市淡北道路施工配套8度遭北市退回 議員：別再惡搞

淡水通往台北的台2線，28年前開始規畫淡北道路，終於在今年2月2日由新北市長侯友宜主持動工。台北市交通局將針對「淡北道路」施工後配套，28日在關渡地區舉辦說明會，但台北市議員林延鳳指出，新北市府去年底向北市府第8度所提出的交維計畫，仍被北市府退回，她呼籲台北市長蔣萬安要正告侯友宜「別再惡搞」。

林延鳳說，新北的交維計畫，不只依舊漏洞百出，連最基本的調查研究都不用功，8度擺爛，還將僅雙向各一線道的坪頂路、大業路527巷等都列為大度路改道配套，恐令當地交通更惡化。

她說，北市府雖經上月審查後列舉共111項意見後退回，卻未質疑此點，更要施工單位和當地企業加強溝通「彈性上下班」以分流，簡直把「內科失敗經驗」拿來關渡重蹈覆徹，突顯北市府對於交通黑暗期解方也是毫無頭緒。

林延鳳表示，新北市府的新版交維計畫，提交北市府，但內容錯誤百出，連北市停用「Youbike1.0」都不知道，也搞錯工區周邊停車格、自行車道等資料，也未就淡江大橋工程進度與未來該橋通車後分流效益納入整體評估，而就分流配套，除叫用路人改走山路或小巷，在路型設計上還能看到「穿越工區」提前分流之「左轉立德路專用道」

她質疑，這種易造成混淆與交通打結的設計，也被新北市列入替代道路中，還聲稱這些路段再加上知行路、中央北路四段與大業路等繞行方案，能移轉施工區間之交通量達10至15％。

林延鳳表示，北市府雖守住最低底線，退回報告，卻也沒對最關鍵的分流問題提出針砭，不僅對自己監督營運之北捷向新北市表示淡水信義線「暫無增開班次之需求及條件」未置一詞，還建議新北市加強與當地企業溝通實施「彈性上下班」，根本劃錯重點。

對此，台北市交通局指出，目前淡北道路交維計畫，已要求新北市修正，台北市府會審慎審查交維計畫，確保降低施工期間在關渡地區的交通衝擊。2月28日的說明會，已經邀請新北市府向民眾說明交維計畫，台北市也將說明淡北道路規畫的配套措施，同時聽取現場民眾的意見，作為交通改善參考。