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影／野柳神明淨港勇士抬神轎跳海 民眾騎龍跳水鬧元宵

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
野柳神明淨港勇士抬神轎跳海。記者游明煌／攝影
野柳神明淨港勇士抬神轎跳海。記者游明煌／攝影

今天元宵節，新北市「野柳神明淨港文化祭」為北台灣元宵特色宗教慶典，上午在萬里野柳保安宮前盛大舉行，勇士抬著神轎跳海，百年傳統「水裡去、火裡來」吸引很多民眾，還有漁船遶港祈求漁獲豐收、出航平安。200多參與跳水民眾各出奇招，有的騎龍，有的穿成美人魚，不畏天雨寒，熱鬧滾滴慶元宵。

今天一早保安宮前就擠滿民眾，爭看百年傳統的野柳神明淨港慶典，海中有漁船列隊遶行漁港，岸上則有勇士抬神轎過火等儀式。

新北市長侯友宜說，野柳神明淨港是全台唯一的百年傳統宗教儀式，在元宵節祈求漁獲滿艙、出入平安的重要慶典，包含淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港及神明過火等四大活動，是新北市少數登入為民俗類的無形文化資產。

侯友宜表示，跳水民眾除了有勇氣要跳下海以外，今年的裝扮也都很特殊，祈求能平安。

神明淨港相傳源自於清朝末年，為萬里觸礁沉沒的船隻祈福淨港，在開漳聖王的指示下港巡境，由地方年輕力壯的男信徒抬著開漳聖王、媽祖、周倉將軍和土地公等八頂神轎衝跳入海，驅逐水中鬼怪，祈求風調雨順，國泰民安。

萬里區公所代理區長許明富指出，野柳神明淨港文化祭最吸引民眾參與的一大亮點就是百人跳水活動，今年以龍年風為主題，號召200位國內外民眾跳水淨身。

立委廖先翔也跳水，他說，今年第一次體驗，為漁民祈福。跳水年紀最大75歲的鄭光輝，他擔任救生教練，有超過10次以上的跳水經驗。年紀最小的兩位8歲的小朋友，也因父母親曾參與過活動，特別學習游泳及訓練。還有來自新加坡、馬來西亞、澳洲和哥倫比亞的國外民眾也一起跳水。

為推廣在地新鮮漁獲，侯友宜特別參加龍膽石斑漁獲拍賣會，拍賣所得全數捐給新北市好日子愛心大平台，品嘗新鮮的海產同時又做公益。

新北市長侯友宜說，野柳神明淨港是全台唯一的百年傳統宗教儀式，在元宵節祈求平安、漁獲滿艙。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜說，野柳神明淨港是全台唯一的百年傳統宗教儀式，在元宵節祈求平安、漁獲滿艙。記者游明煌／攝影
200多民眾奇裝異服跳水，有的騎龍，有的穿成美人魚，不畏天雨寒，熱鬧滾滴慶元宵。記者游明煌／攝影
200多民眾奇裝異服跳水，有的騎龍，有的穿成美人魚，不畏天雨寒，熱鬧滾滴慶元宵。記者游明煌／攝影
野柳神明淨港勇士抬神轎跳海。記者游明煌／攝影
野柳神明淨港勇士抬神轎跳海。記者游明煌／攝影
漁船遶港祈求漁獲豐收、出航平安。記者游明煌／攝影
漁船遶港祈求漁獲豐收、出航平安。記者游明煌／攝影

元宵節 神明

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