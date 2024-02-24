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板橋海山高中校舍下磁磚雨 「圍警示帶」學生照常上課

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市板橋海山高中近期發生老舊校舍磁磚脫落，學生在校舍上課暗藏隱憂，家長紛紛向民代陳情。圖／黃淑君提供
新北市板橋海山高中近期發生老舊校舍磁磚脫落，學生在校舍上課暗藏隱憂，家長紛紛向民代陳情。圖／黃淑君提供

新北市板橋海山高中近期發生老舊校舍磁磚脫落，學生在校舍上課暗藏隱憂，家長紛紛向民代陳情，擔心孩子上課期間會禍從天降致受傷。教育局表示，初步研判可能是天氣冷熱交替致使，目前學校已先行以鋼板包覆阻隔，並以警示帶區隔動線，預計26日安排專業技師進場調查，經查其他學校尚未出現類似情況。

有家長表示，校舍有磁磚剝落，但因無其他閒置校舍可給學生使用，孩子仍在內上課，暴露在隱藏風險中。市議員黃淑君指出，近期接獲許多家長陳情，學生上課的教室建築，外牆有嚴重破損剝落問題，安全堪憂，且並非單一個案，其他學校的校舍雖未向海山這樣嚴重，但多少都有些許磁磚剝落問題，4月將面臨雨季，呼籲校舍安全不可輕忽。

「校舍究竟要補強，還是改建，應要有長期規畫。」黃淑君表示，目前新北市尚有逾70棟校舍無使用執照，代表校舍年代久遠，教育局該重新校地整體配置，而新北市113年預算超過2千億，其中三分之一大多是教育預算，希望能重視預算執行與分配。

教育局表示，海山高中和平樓磁磚掉落情形，初步研判可能因天氣冷熱交替致使，接獲學校通知隔日，即派員到校會勘及評估，目前學校已先行以鋼板包覆阻隔，並以警示帶區隔動線，避免磁磚掉落，26日將找來專業技師針對需改善處評估改善方案，資料彙整齊備後，學校將盡快報教育局申請修繕。

教育局表示，目前並未接獲其他學校類似情況通報，平時即提醒各校落實校園巡視，掌握校舍安全狀況，並透過年度資本門補助，協助學校維護校園環境，若為相對輕微的狀況就由校方先自行修繕，如遇有臨時、嚴重狀況，各校皆透過校安通報及督學系統主動回報，每學期更是會讓各校上研習課程，以達到預防的作用。

黃淑君接獲家長陳情後，日前召集教育局等單位會勘，預計下周一找專業技師進場調查。圖／黃淑君提供
黃淑君接獲家長陳情後，日前召集教育局等單位會勘，預計下周一找專業技師進場調查。圖／黃淑君提供
目前學校已先行以鋼板包覆阻隔，並以警示帶區隔動線，避免磁磚掉落，26日將找來專業技師針對需改善處評估改善方案。圖／黃淑君提供
目前學校已先行以鋼板包覆阻隔，並以警示帶區隔動線，避免磁磚掉落，26日將找來專業技師針對需改善處評估改善方案。圖／黃淑君提供
板橋區後埔國小外牆也有輕微磁磚掉落，目前學校已自行修繕。圖／黃淑君提供
板橋區後埔國小外牆也有輕微磁磚掉落，目前學校已自行修繕。圖／黃淑君提供

建築 教育局 校園 風險

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