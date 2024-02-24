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新北辦元宵節認養會 成功認養贈送大禮包及寵物平安燈

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處於三峽廣行宮舉辦愛心認養會以及疫苗巡迴注射，成功認養者不僅能獲得動保處認養大禮包，還加碼贈送寵物平安燈一座。圖／新北市動保處提供
新北市動保處於三峽廣行宮舉辦愛心認養會以及疫苗巡迴注射，成功認養者不僅能獲得動保處認養大禮包，還加碼贈送寵物平安燈一座。圖／新北市動保處提供

今天是元宵節新北市動保處於三峽廣行宮舉辦愛心認養會以及疫苗巡迴注射，成功認養者不僅能獲得動保處認養大禮包，還加碼贈送寵物平安燈一座，另外在2月底前動保處臉貼文留言「新北寵物平安一整年」以及二月份在新北市8間公立動物之家認養成功的飼主，共21個名額贈送寵物平安燈。

三峽廣行宮主委黃騰霆表示，廣行宮主祀關聖帝君神尊，一直都有提供多元的點燈服務，於2020年開始才在三峽區首度推出寵物平安燈，寵物平安燈近年來詢問度日漸增廣，特地與廠商溝通將寵物的樣子雷雕上去，既可以讓神明們知道寵物的樣子進行庇佑，也方便讓日後飼主帶回這極具意義價值的寵物平安燈。

動保處表示，現場也有提供成功認養飼主免費為毛寶貝點平安燈，另外許多民眾帶著自家毛寶貝前來注射狂犬病疫苗及植入晶片辦理寵物登記。認養會到下午3點結束，目前已送養2隻貓2隻狗。

動保處表示，去年認養送平安燈活動，獲得一致好評，今年再接再厲，期許把元宵節點寵物平安燈成為變成春節期間最熱門活動，藉由更多方式及管道讓動物之家的犬貓不長住收容所，為犬貓尋找溫暖的家庭。

新北市動保處於三峽廣行宮舉辦愛心認養會以及疫苗巡迴注射，成功認養者不僅能獲得動保處認養大禮包，還加碼贈送寵物平安燈一座。圖／新北市動保處提供
新北市動保處於三峽廣行宮舉辦愛心認養會以及疫苗巡迴注射，成功認養者不僅能獲得動保處認養大禮包，還加碼贈送寵物平安燈一座。圖／新北市動保處提供

元宵節 寵物 新北 認養

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