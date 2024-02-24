自治條例將進入二讀 新北美術館收費原則出爐

新北市議會4月開定期會，目前仍有8案自治條例審議中，其中新北市美術館行政法人自治條例法規會已經審完，預計開議後二讀，若順利將在此會期審議後發布實施。文化局說，門票原則參考新北市境內博物館及其他縣市美術館收取門票。

新北市美術館行政法人自治條例上路，年底即將完成室內裝修的新北市美術館，即有行政依據得設立董事會及相關作業辦法，盼以設置行政法人提高美術館營運效率、館場品質。

針對門票收費方式，文化局原則上將參考新北市境內博物館及其他縣市美術館收取門票，如鶯歌陶博館門票80元、新北市民或年長者等免費。票價及收費方式須待董事會成立後，提送董事會討論通過後定案。法規委員審查時已修正董監事聘任資格條件、董事會職權等部分條文文字。另館長提名方式、年度績效評鑑委員組成等部分條文，將提大會討論。

市議員卓冠廷表示，新北美術館董事市府官員高占比令人擔憂，應重新修改董事會規定，將藝術和文教界專業董事比例保持在三分之二，政府代表三分之一，將政治干預降到最低。

市議員江怡臻指出，新北美術館是重要地標，希望議會審議進度在接下來的會期順利，不要有任何杯葛。美術館完工在即，時間已不容延宕，按照期程推估，今年上半年如果可以通過自治條例，下半年就能為開館做最好的準備。