新北汐東捷運、淡海輕軌二期都計通過

汐東捷運新北市段、淡海輕軌第二期都市計畫變更，昨獲新北市都市計畫委員會審議通過，將提報內政部審議。汐東捷運主體統包工程上網公告招標中，期待順利決標，目標2032完工；另淡海輕軌二期待修正計畫獲中央核定後，即可進入施工階段，預計核定後5年完工，可提升淡水觀光發展，紓解交通壅塞問題。

汐東捷運銜接基隆捷運與北市段民生汐止線，串連基北北捷運共榮生活圈，全長5.56公里，共6座高架車站，綜合規畫報告去年1月獲行政院核定，都市計畫台北市段變更，今年1月經內政部都市計畫委員會通過。

新北捷運局長李政安表示，汐東捷運先期工程去年底已開工，目前完成大同路一、二段管線試挖作業，預計3月進行自來水管線埋設；主體工程也已經上網公告招標，預計3月8日開標。

淡海輕軌第二期全長3.32公里，共6座車站，路網除了通勤功能，更串接沿線觀光景點，透過輕軌路網連結新舊市區。

李政安表示，為加速推動淡海輕軌第二期建設，除同步辦理環境影響差異分析，並獲環境部同意通過，修正計畫去年11月第7次提報交通部審議，昨都市計畫變更通過。

城鄉局表示，捷運汐東線通車將帶來更便捷公共運輸系統，為改善地區交通及提升環境品質，預計於捷運機廠範圍內規畫12公尺環廠道路，並規畫開闢南北向計畫道路。

淡海輕軌可改善淡水既有發展區的交通壅塞情況，第二期將與藍海線一期銜接，配合當地民意輕軌不進入老街訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區，共設置6座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸之發展。

立委廖先翔表示，汐東線目前最重要就是盡快要招標，汐東線變更路廊都市計畫在汐止第三次通盤檢討，此兩案都希望內政部能盡快審議通過。

議員鄭宇恩說，淡海輕軌藍海線二期經河岸的方案將淡水地區以環狀運輸串連，期待在觀光和生活通勤效益，仍需要和地方更多的溝通，包含在紅毛城段的人行道寬度、中正路全段的左轉車通行方式，以及對於河岸景觀更必須思考縮小車廂量體、減少對景觀的衝擊。