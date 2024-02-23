影／蔣萬安赴北市慶城街工地地基下陷 現場督陣

台北市長蔣萬安緊急趕赴慶城街地基下陷現場，在現場人員及副市長李四川說明了解情況後表示，新建工地尚未進行基礎開挖，準備要做連續壁工程，但都還沒開始，只是在做導溝，14公尺深、120公分寬。初步了解是內部支撐力不足，導致導溝外部下陷，才造成車輛傾斜，目前正進行緊急回填。

台北市松山區慶城街、興安街口一處工地今晚發生地基下陷，工地旁停放的汽車因此傾斜，市府相關單位獲報後到場釐清，已確認無人傷亡，台北市消防局成立前進指揮所，確切塌陷原因有待調查。