影／蔣萬安赴北市慶城街工地地基下陷 現場督陣
台北市長蔣萬安緊急趕赴慶城街地基下陷現場，在現場人員及副市長李四川說明了解情況後表示，新建工地尚未進行基礎開挖，準備要做連續壁工程，但都還沒開始，只是在做導溝，14公尺深、120公分寬。初步了解是內部支撐力不足，導致導溝外部下陷，才造成車輛傾斜，目前正進行緊急回填。
台北市松山區慶城街、興安街口一處工地今晚發生地基下陷，工地旁停放的汽車因此傾斜，市府相關單位獲報後到場釐清，已確認無人傷亡，台北市消防局成立前進指揮所，確切塌陷原因有待調查。
台北市消防局表示，2月23日晚上9時1分獲報，松山區慶城街、興安街交叉口一處新建工地地基塌陷，塌陷範圍長約4公尺、寬約30公尺、深約1.5公尺，現場無人受傷，但有4輛停放路邊的汽車因此傾斜，已劃線警戒，晚上9時54分現場指揮官正式架設前進指揮所完畢。
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