大直鄰損案賠償 蔣萬安：基泰要負責

基泰大直建案去年發生損鄰，北市議員陳怡君指出，三大公會鑑定結果需賠償共176處損鄰，金額1600多萬元，但住戶至今拿不到賠償，已經「欠過年」，要市長蔣萬安硬起來。蔣萬安說，基泰一定要負起最大責任，如果有住戶對賠償金額不滿意，就會要求提存1.2倍到法院。

基泰建設昨表示，對周遭鄰損戶的賠償，公司秉持負責態度，至於賠償金發放時間、方式、地點等細節，近日與市府討論定案後，立即通知鄰損戶，預計3月就可以申請。

基泰周邊鄰房損鄰案經三大技師公會報告，既定標的共計198戶，須賠償169戶，周邊損鄰需賠176處，住戶反映房子持續漏水，裂縫愈裂愈深，且一修再修無法修復。

一名住戶表示，因為遲遲等不到賠償，家裡長輩還自己寫信給市府，要申請賠償，因為市府都沒有人主動跟受災戶說明，維護受災戶權益，市府的公權力是不是睡著了？

陳怡君指出，基泰建設為大直基泰工安事件之建築物起造人，應盡起造人應負責任，賠償費用應由基泰建設支付，但從過年至今，市府仍讓住戶苦等，究竟誰可以為受災戶出面，向基泰索取賠償？從過年前收到報告至今已經快4個月，住戶依舊沒有拿到應有的賠償，市府難道還要選擇「裝聾作啞」嗎？

蔣萬安指出，基泰大直造成民眾受損一定要負起最大責任，也要求基泰必須要依照鑑定報告賠償，目前法務局回報，已掌握他們接下來跟住戶達成共識，如有住戶對於賠償金額不滿意，就會依法提存1.2倍到法院，這部分會持續的追蹤進度。