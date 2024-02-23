北市驚傳又有新建工地坍陷 李四川：回填後會要求先停工
台北市市松山區慶城街和興安街交叉路口，今晚21時許，發生新建工地地基塌陷，造成停放路邊的4輛車輛傾斜。市長蔣萬安和副市長李四川都趕往現場，研判發生原因是工地尚未施作連續壁，在挖導溝時發生坍陷。李四川說，現在正在做回填，等穩定完後，還是會要求先行停工，重新送復工計畫，審定安全後才可復工。
李四川說，工地正在開工，並在做導溝，但是因為有地下3層，施工時導溝往內傾才產生坍塌，所以還沒做連續壁，也還沒開挖，只要把原來的土再回填回去，大概就沒有問題，大概明天早上就可以全部回填完成。
意外發生時，警方指出，到場查看，現場是為慶城福華興建工程工地慶城街側地基塌陷，造成數輛車受損，已通知工地、相關單位及停放車輛車主，無人受傷。目前慶城街南北兩側已拉起封鎖線限制人車進入，並已聯繫工地主任到場。另外，市府停管處已經將傾斜的4輛車拖離現場。
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