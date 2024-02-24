台大實驗室火警回應快 蔣萬安：希望每次都像這次

台大化學系實驗室昨天發生火警，消防局第一時間通報相關局處，並即刻到現場撲滅火勢，北市環保局也立即發新聞稿和臉書文，告知處理情況，和深坑大火未即時通報，速度有很大差別。台北市長蔣萬安指出，希望每次各項狀況，都可以像這次快速回應。

新北市深坑區一處工廠2月20日發生大火，濃煙臭味瀰漫雙北地區，引發民怨，蔣萬安下令針對「異常以上、災害未滿」的情況，都要即刻通報，強調「所有人在工作崗位給我雞婆一點」；台灣大學化學系大樓7樓實驗室昨天清晨5時33分發生火災，消防局6時6分撲滅火勢，沒有人受傷，燒損雜物，燃燒面積大約2平方公尺。

蔣萬安說，台大化學系實驗室發生火災，消防局第一時間就通報相關局處，並即刻到現場撲滅火勢，而且確認無人員傷亡，也因為火災發生在實驗室，環保局第一時間也到現場看是否有毒化物質，發現及時確認只是一些雜物，並沒有公告列管的毒化物，但仍舊對周邊的空氣、風險物質進行監測，數據都正常。

蔣萬安說，環保局第一時間發新聞稿發布訊息，另外消防局透過臉書告訴大家現在火勢撲滅狀況，1999、研考會也持續監測各項民意輿情情況，他也再次要求相關局處，面對各項突發的事故，一定要即刻回應處置，以及精準及時說明，各局處都必須做到位的。