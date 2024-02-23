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交通黑暗期降臨？捷運民汐線公聽會 內湖居民最怕嚴重塞車

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運民生汐止線最後一場公聽會於內湖區公所舉辦。記者邱書昱／攝影
捷運民生汐止線最後一場公聽會於內湖區公所舉辦。記者邱書昱／攝影

捷運民生汐止線第三場公聽會今晚於內湖區公所舉辦，當地居民和民代憂心工程會造成嚴重塞車；SB07、SB08站距1.7公里過長等。北市捷運工程局強調，一定會提出有效交維計畫，而兩站距離主要是考量直線也避免穿越民宅，也會搜集民眾意見，預計綜合規劃報告書在3月底前提報中央審議。

民生汐止線總長17.4公里，站點將經過台北市大同、中山、松山、內湖區，北市段路線共9座車站，能載運500多人次，屬於中運量。捷運局曾在2013年舉辦路段的公聽會，由於時間久遠，因此睽違11年再度召開3場公聽會，向民眾說明最新情況。

會議中，民眾提出各項問題和建議，最大焦點為交通黑暗期，以及為何遲遲等了20多年尚未動工。立委李彥秀，北市議員陳宥丞、李明賢、何孟樺、闕枚莎、王孝維、李建昌、吳世正出席公聽會。

李明賢表示，SB07出入口太少，緯創公司將要進場，屆時會有大量人潮，同時，東環線也將動工，恐會造成內湖嚴重塞車，工程要分階段施行、道路服務水準不能下降。

何孟樺談到，預計未來工程72個月，要提出噪音解決方法，以及全線的地質評估，避免動工時房屋受損。陳宥丞則建議，工程期間，境外來內湖的車輛需要管制，保護在地民眾進出城的權益。

李彥秀說，針對許多民眾談到希望民生汐止線能作板南線的延伸，這部分會在中央開公聽會協調，而SB07、SB08站點過長，也該考量爭取土地空間增加站點。

台北捷運工程局副局長陳景池說，施工期間不敢講交通不會阻塞，但一定會與交通局提出交維措施，細部還會再向當地里長說明，而出入口等屬於細部計畫，後續都還有調整機會。

他強調，主要是環評時間花許多時間，現在汐東線核定，「這條不可能不核定，已經起風了。」

內湖 北市 捷運

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