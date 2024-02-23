18至24歲機車事故死傷重 蔣萬安：首次摔車是騎去貓空

台北市機車事故死傷人數以18至24歲占比最高，北市下午舉行道安會報中，分析18至24歲交通事故、對策作為。台北市長蔣萬安說，不只18到24歲，包括15到18歲這個族群，從高中、職就要開始防制。蔣萬安還舉親身經歷，高中職和大學生喜歡「夜衝」，自己第一次騎車摔車，就是大學時騎學長的車到貓空，晚上摔的，所以印象深刻。

道安會報中，交通局提出18至24歲機車道安課題，包括跨市機車通勤者眾、初領駕照者安全騎乘技巧認知不足、機車無照駕駛事故多路口側撞、左轉側撞較右轉嚴重，以及未依規定讓車、超速失控、未依規定減速等5大項，市府也提出人車空間規畫、路型改善等策略。

另外，會中也有委員認為機車考照項目也要有所改變，例如大型重機考照項目中，就有直線加速、緊急煞車，但一般機車考照中卻沒有；針對駕訓補助，交通局指出，北市有編預算，過去是預算無上限，今年傾向除了考照者參加，也讓取得駕照上路過程中者，也可參加道路駕訓，已經取得駕照的也都可以參加，讓更多年輕族群、無照的人來參加。

蔣萬安在會中裁示，18至24歲族群的曲線非常高，去年幾次的報告分析就已經發現，既然發現問題，就應該明確對這族群對症下藥，提出解方，今天專案報告也提出相對應作為，但不只18到24歲，從高中職開始，15到18歲這個族群，很多是無照駕駛，該如何加強宣導，所以才在一開始就要求納入教育局並針對高中職部分，一定要納入交安計畫內。

蔣萬安說，現在高中職和大學生喜歡「夜衝」，他第一次騎車摔車，就是騎學長的車到貓空，晚上摔的，所以印象深刻，年輕族群的確一考上駕照，或剛上大學，喜歡晚上一群朋友吃熱炒，或去貓空泡茶，就非常容易發生事故。

蔣萬安說，據統計，超速是肇事最大比例，但也有委員提到，除了交通局外，警察局也可以參與宣導，讓學生、年輕人印象深刻，提供照片、案例，知道騎車不是像年輕學子所想像沒有發生事情，其實並不然，所以高中職要納入計畫中。

另一方面，委員也建議加強雙北間的合作透過既有平台，訓練直線加速、緊急煞車，這就是有新的作為，避免死傷情形。蔣萬安也宣示，既然北市今年是安通安全年，今天已經到2月了，但問台北市民，知不知道今年是交通安全年，可能絕大多數不知道，所以宣傳非常重要，這不是要做表面功夫，而是北市有設定目標，要全體動起來。