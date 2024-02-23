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台大實驗室火警北市府反應快速 蔣萬安：希望每次都像這次

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加道安會報受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午參加道安會報受訪。記者楊正海／攝影

台大化學系實驗室今天發生火警，消防局第一時間通報相關局處，並即刻到現場撲滅火勢，北市環保局也立即發新聞稿和臉書文，告知處理情況，和深坑大火未即時通報，速度有很大差別。台北市長蔣萬安下午參加道安會報受訪指出，希望每次各項狀況，都可以像這次快速回應。

新北市深坑區一處工廠2月20日發生大火，濃煙臭味瀰漫雙北地區，蔣萬安的臉書被民眾留言灌爆，批評市府應變慢半拍，蔣萬安昨天召開檢討會議，他要求各局處「通盤檢討」，該懲處就懲處，未來針對「異常以上、災害未滿」的情況，都會要求即刻通報，強調「所有人在工作崗位給我雞婆一點」。

蔣萬安說，今天早上台大化學系實驗室發生火災，消防局第一時間就通報相關局處，並即刻到現場撲滅火勢，而且確認無人員傷亡，也因為火災發生在實驗室，環保局第一時間也到現場看是否有毒化物質，發現及時確認只是一些雜物，並沒有公告列管的毒化物，但仍舊對週邊的空氣、風險物質進行監測，數據都正常。

蔣萬安說，環保局第一時間發新聞稿發布訊息，另外消防局透過臉書告訴大家現在火勢撲滅的狀況，同樣1999、研考會也持續監測各項民意輿情情況，現在開始他也再次要求相關局處，面對各項突發的事故，一定要做好即刻的回應、處置以及精準及時快速有效的說明，這是各局處都必須面對各項事情要做到位的。

至於今天對環保局處置滿意？蔣萬安說，目前環保局就照現在重新研擬討論相關通報的機制在運行，希望能夠每次各項狀況，都可以像這次快速回應。

北市 台大 火災 蔣萬安

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