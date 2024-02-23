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汐止江北里慶元宵好有愛 老少捐發票換燈籠

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里慶元宵活動結合公益，小朋友到活動中心，不但捐發票拿燈籠，里長謝祚敏還準備送一人一袋糖果餅干。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里慶元宵活動結合公益，小朋友到活動中心，不但捐發票拿燈籠，里長謝祚敏還準備送一人一袋糖果餅干。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區江北里慶元宵活動結合公益，只要捐發票2張就可以兌換一個可愛的龍年燈籠，今(23)日汐農幼兒園帶了近100位的小朋友到活動中心，不但捐發票拿燈籠，里長謝祚敏還準備了一人一袋糖果餅干，包括新北市議員周雅玲、白珮茹還有汐止區長林慶豐都一起同樂，現場好熱鬧。

一早里內的汐農幼兒園帶著小朋友參加元宵節活動，大家的小手上都拿著發票要來換燈籠做公益，現場是由來參加活動的新北市議員周雅玲、白珮茹幫忙，不但忙著協助小朋友把發票投進發票箱，接著就送上燈籠餅干，還有汐止區長林慶豐則是幫忙引導小朋友到定點集合，整個活動中心好熱鬧，而元宵節吃湯圓也不能少，所以，志工也用了三天的時候手工做湯圓，當天準備了甜、鹹湯圓都有，讓大家快樂過節。

新北市議員周雅玲說，江北里長特別跟汐農幼兒園合辦元宵節活動，讓小朋友捐發票並且分送可愛的龍年燈籠，以及小朋友最愛甜甜的糖果餅乾，今年的元宵節對這些小朋友來說，一定是印象深刻。

新北市議員白珮茹表示，今年江北里的慶元宵很熱鬧，除了有長者的吃湯圓，同時還有里內汐農幼兒園的孩子一起來共襄盛舉，由老師帶他們出來也過過年節的氣氛，同時寓教於樂，捐發票做愛心，孩子不但感受年節氣氛，也響應公益。

汐止區長林慶豐則說，很開心來到江北里和所有汐農幼兒園同樂，並且發放龍年小提燈，這個活動非常有意義，小朋友帶著當月的發票來捐贈給創世基金會，一起做愛心，一起度過美好的元宵節。

江北里長謝祚敏指出，今天真的很熱鬧，要特別感謝志工們，辦活動大概要花三天的時間，因為要備料，做湯圓要用到研磨機，本來有三部研磨機，這次趕工就壞了兩台，這次做湯圓是用傳統工法，很多道手序，除了炊米磨米，還要脫漿，志工辛苦製作，今天天氣轉涼，長輩吃一碗熱呼呼的鹹湯圓或是甜湯圓暖暖身，而另一邊則是小朋友領取燈籠，元宵節活動，老少都開心。

元宵節 湯圓 發票

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