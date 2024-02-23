救國團金山團委會關懷銀髮族 為六股長輩按摩

金山區六股里辦公室鼓勵長輩多運動延緩失能，除了自行辦理課程，近來也尋找資源，期盼在與社團合作下，能夠帶給長輩更多元的健康知識。這次媒合到救國團金山團委會與中華民國樂扶兒少關愛協會的資源，為長輩帶來健康促進知識，並且也為長輩按摩、放鬆肌肉與筋骨。

為了鼓勵長輩延緩失能多運動，金山區六股里為銀髮族開設多元課程，近來六股里也尋找資源，期盼在與社團合作下，能夠帶給長輩更多元的健康知識。而救國團金山團委會看見六股里的需求，邀請中華民國樂扶兒少關愛協會一起到六股銀髮服務，為長輩帶來健康促進知識，並且也為長輩按摩。

救國團金山團委會會長莊衣晴說，救國團金山團委會在地方銀髮服務，發現長輩容易這裡痠那裡痛，或是常常跑復健機構，為了要紓緩長輩的痠痛，並且減少往返復健機構的舟車勞頓，特別與中華民國樂扶兒少關愛協會攜手帶來健康促進課程與按摩儀器，為六股長輩按摩、放鬆筋骨與肌肉。

六股里長鐘鼎平表示，在救國團金山團委會與中華民國樂扶兒少關愛協會的服務下，銀髮長輩不僅是擁有自我放鬆、按摩筋骨的知識，更加也透過志工的實際輔具按摩，讓痠痛已久的肌肉得到放鬆，因此相當感謝救國團金山團委會願意來到六股里做銀髮服務，讓六股長輩得到更完善的照顧。