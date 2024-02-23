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鄰損欠款拖過年？基泰爆仍拖欠大直千萬元賠償 蔣萬安：一定要負責

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
大直基泰去年發生損鄰案，當時的撤離戶共169戶，議員陳怡君指出，從三大公會鑑定標的物共有205處，鑑定結果需賠償共176處。圖／陳怡君提供
大直基泰去年發生損鄰案，當時的撤離戶共169戶，議員陳怡君指出，從三大公會鑑定標的物共有205處，鑑定結果需賠償共176處。圖／陳怡君提供

大直基泰去年發生損鄰案，當時的撤離戶共169戶，但議員陳怡君指出，從三大公會鑑定標的物共有205處，鑑定結果需賠償共176處，賠償金額1600多萬元，至今仍拿不到鄰損的賠償，而且已經「欠過年」她質疑何時還款且還拖過年，呼籲北市府勿行政怠惰、市長蔣萬安要硬起來。

蔣萬安下午強調，已依損鄰規則列管，基泰一定要負起責任。如果有住戶對於對於賠償金額不滿意，就會依照1.2倍提存到法院，這部分會持續的追蹤進度。

陳怡君說，除夕禁忌習俗中說「欠錢別欠過年」有債務的人要趁著年前還清，但大直基泰損鄰案中擴及周邊近169戶住戶，北市府當時請三大公會做的損鄰報告，住戶在過年前拿到這些鑑定報告及賠償金額，但後續沒有市府公務單位以及造成損鄰的建設公司主動即提賠償程序事宜。

據一名住戶表示，大直鄰房受損住戶，因為遲遲等不到賠償，家裡長輩還自己寫信給市府，要申請賠償，因為市府都沒有人主動跟受災戶說明，維護受災戶權益，市府的公權力是不是睡著了？

陳怡君指出，基泰建設為大直基泰工安事件之建築物起造人，應盡起造人應負之責任，賠償費用應由基泰建設支付，但從過年至今，市府仍讓住戶苦等，究竟誰可以為受災戶出面，向基泰索取賠償？

大直基泰周邊鄰房損鄰案經查三大公會報告，既定標的共計198戶，須賠償169戶，而周邊損鄰需賠176處，金額共1千6百多萬，住戶反映房子持續漏水，裂縫越裂越深，且一修再修無法修復。

陳怡君質疑，基泰及台北市政府還要漠視受災戶權益多久？從過年前收到報告至今已經快4個月了，住戶依舊沒有拿到應有的賠償，市府難道還要選擇「裝聾作啞」嗎？請蔣萬安市長硬起來，當受災戶的保護傘，請市長將心比心。

蔣萬安下午參加道安會報受訪指出，建管處有向他回報，針對基泰大直造成民眾受損的部分，一定要負起最大責任，已經針對相關受損狀況依照損鄰規則列管，同樣也依照相關規定要求基泰必須要依照鑑定報告進行賠償，目前法務局已經回報，已經掌握他們接下來跟住戶達成共識，如果有住戶對於對於賠償金額不滿意，就會依照1.2倍提存到法院，這部分會持續的追蹤進度。

據指出，是依據鑑定結果進行「協調」，若協調不成，建商就必須到法院「提存」，提存金額的規定往往是依據鑑定結果的1.2至2倍左右。

北市建管處表示，目前已依損鄰規則列管，同時也發函請基泰建設依損鄰鑑定報告內容向各受損戶進行賠償或修復事宜，建管處將持續督促基泰建設後續之處理速度，以維護民眾權益。

大直基泰去年發生損鄰案，當時的撤離戶共169戶，議員陳怡君指出，從三大公會鑑定標的物共有205處，鑑定結果需賠償共176處。圖／陳怡君提供
大直基泰去年發生損鄰案，當時的撤離戶共169戶，議員陳怡君指出，從三大公會鑑定標的物共有205處，鑑定結果需賠償共176處。圖／陳怡君提供
大直基泰去年發生損鄰案，當時的撤離戶共169戶，議員陳怡君指出，從三大公會鑑定標的物共有205處，鑑定結果需賠償共176處。圖／陳怡君提供
大直基泰去年發生損鄰案，當時的撤離戶共169戶，議員陳怡君指出，從三大公會鑑定標的物共有205處，鑑定結果需賠償共176處。圖／陳怡君提供

北市 基泰建設 大直 蔣萬安

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