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收容數量破百隻！八里兩棲類教育收容中心整修後再啟用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心去年11月動工，今年2月啟用。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心去年11月動工，今年2月啟用。圖／陳偉杰提供

八里國中兩棲爬蟲收容教育中心創立於2013年，是使用校內閒置教室，因學校設立超過50年，設備老舊，燈光昏暗，經議員爭取200萬經費，在去年11月動工，今年2月啟用，不再是使用傳統的飼養籠，轉變成現代化的爬蟲展館，環境通風明亮，設置有加溫功能的系統飼養櫃，也改善壁癌問題。

兩棲動物收容教育中心創辦人王俊凱說明，中心收容超過百隻各式兩棲動物，包含綠鬣蜥、守宮、原生種蟒蛇等，還有兔子、天竺鼠，非常受學生歡迎。起初是剛來八里國中任教，發現有綠水龍族群，他帶著學生溯溪去抓綠水龍回來飼養，作為探討生命教育的開端。

王俊凱表示，南部有外來種綠鬣蜥造成危害，北部則是綠水龍，但在做科展過程發現，綠水龍很容易訓化，南部要移除綠鬣蜥都要射殺，但綠鬣蜥、綠水龍在國外都是保育類，加上現在飼養兩棲類容易且價格便宜，會因不懂習性或沒興趣造成棄養問題，希望從學校教育做起，帶學生探討生命教育跟保育問題。

因為收容中心性質特殊，新北市動保處若有撿到被棄養的兩棲類動物，中心也會幫忙收留。王俊凱表示，由於學校就在觀音山附近，也有家長詢問可否帶學生認識蛇類，中心的兩棲類就成為課程的「特別助教」，中心每到下課時間，都會擠滿學生，也有專屬社團課，非常熱門。

新北市議員陳偉杰表示，八里國中在教學上有別於雙北各國中學校，有獨創特色，希望藉由這次兩棲爬蟲教育收容中心重新整修後，可以打造八里國中的教學特色，希望可以吸引更多更多國中小參觀。

八里國中校長詹志偉表示，學校收容飼養兩棲類動物，讓學生可以拉近與動物之間的距離，藉由接觸、照顧、親近動物，除了讓學生學習教育議題，也了解動物習性，更珍惜生命。

八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心經過整修後，環境明亮通風。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心經過整修後，環境明亮通風。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心收容超過百隻兩棲類。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心去年11月動工，今年2月啟用。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心去年11月動工，今年2月啟用。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心經過整修後，環境明亮通風，不再用傳統的飼養籠，改用加溫的系統飼養櫃。圖／陳偉杰提供
八里國中兩棲爬蟲收容教育中心經過整修後，環境明亮通風，不再用傳統的飼養籠，改用加溫的系統飼養櫃。圖／陳偉杰提供

八里 綠鬣蜥

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