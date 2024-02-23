翻轉中港大排惡臭印象3月起辦浪漫光雕 5米高愛心光廊成焦點

新北市新莊中港大排早期惡臭，被譏稱為新莊黑龍江，新北市府近年整治擺脫惡臭並成為民眾散步休閒場所，為擺脫黑龍江印象，水利局連年在此舉辦光雕展，今年3月起連續24天舉辦「幸福新北戀戀中港」光雕展，百萬盞炫彩LED燈加上六大主題美景，迎接白色情人節到來。

水利局長宋德仁表示，光雕展以中港大排為舞台中心，透過不同愛情燈飾元素，打造屬於每一對情人的主題。全場共規劃六個主題區域，以浪漫愛情燈飾結合沉浸式光雕投影，沿著蜿蜒河廊，並利用自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，打造愛情運河。

宋德仁說，今年令人矚目的焦點是中港廣場以一座5米高愛心造型光廊為入口意象，重溫電影中鐵達尼號的唯美浪漫、玫瑰花燈打造的愛情海、讓愛降臨的熱氣球燈飾及超過百萬盞炫彩的LED燈，全力打造完美視角。

水利局表示，在3月14日白色情人節當晚還有加碼闖關活動，只要現場報名通過默契考驗「擊響愛情」與「心動來電」等遊戲，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品。