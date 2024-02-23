新北美術館自治條例將上路 入館收費原則出爐

新北市議會即將於4月開始進行定期會，目前新北市仍有8案自治條例審議中，其中新北市美術館行政法人自治條例法規會已經審完，預計開議後進行二讀，若順利將在此會期審議後發布實施。對於民眾切身相關的門票金額，新北文化局則說原則參考新北市境內博物館及其他縣市美術館收取門票。

新北市美術館行政法人自治條例有望在4月議會定期會開議後審定實施上路，年底即將完成室內裝修的新北市美術館即有行政依據得設立董事會及相關作業辦法。盼以設置行政法人提高美術館營運效率、館場品質。

針對門票收費方式，文化局原則上將參考新北市境內博物館及其他縣市美術館收取門票，如鶯歌陶博館門票80元、新北市民或年長者等免費。票價及收費方式須待董事會成立後，提送董事會討論通過後定案。不過目前自治條例仍在審議當中，法規委員審查時已修正董監事聘任資格條件、董事會職權等部分條文文字。另館長提名方式、年度績效評鑑委員組成等部分條文，將提大會討論。

新北市議員卓冠廷表示，仔細研究新北市美術館董事會組成規定，新北董事會規則是市府代表比例最高，甚至可以組成5位市府代表搭配6位專家及民間代表的組合，相較於台南和高雄的美術館市府比例平均佔三分之一，新北美術館董事市府官員高佔比令人擔憂，應重新修改董事會規定，將藝術和文教界專業董事比例保持在三分之二，政府代表三分之一，以確保未來新北美術館身為行政法人的專業和效率，將政治干預降到最低。

新北市議員江怡臻指出，新北美術館是重要地標，希望議會審議進度在接下來的會期順利，不要有任何杯葛。美術館完工在即時間已不容延宕，按照期程推估，今年上半年如果可以通過自治條例，下半年就可為開館做最好準備。

新北文化局表示， 因應美術館即將開館，希望行政法人自治條例能於今年議會上半年的定期會會期審議通過，以成立董事會及工作人員招聘。