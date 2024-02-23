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燃油車占用電動車充電格3月起開罰 最高1200元

中央社／ 台北23日電

北市停車管理工程處今天表示，燃油車占用電動汽車充電專用格位，將從3月1日開始取締，違者可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

停管處指出，配合交通部訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，為管理電動汽車充電專用停車位，減少燃油車占用情形，3月1日起燃油車輛違規占用，將依停車場法規定處600元以上1200元以下罰鍰。

停管處表示，依「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」規定，電動汽車充電專用停車位於格位標線內劃設綠色內框線，並設有電動汽車充電專用停車位標示牌面，充電專用格位僅供電動汽車充電使用，充電使用時間限制依地方主管機關公告，燃油車輛不得占用。

另外，電動車汽車充電專用格位仍以差別費率計費（每小時加收10元；未充電者每小時再加收10元，合計每小時加收20元），未來將逐步改採以度計費。

民進黨台北市議員何孟樺指出，油車不能使用電動車格政策，雖立意良善，但仍須有配套措施。北市府為配合中央政策，民國114年前將新增1200個充電車位提升量能，至今全市設置約600格電動車格位，但調資料顯示，至去年底，包含中正區、南港區、大安區都未到30格，比例懸殊，認為市府在分配新增電動車格區域時，應先進行研究及調查。

她表示，北市現有約600格電動車位，約近150格設在公有停車場，竟有停車場充電格位單月充電次數不到20次，市府須研議更多配套措施，在大量新增電動車格及限制停車時，才能提高使用率。

北市 車位 電動汽車

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