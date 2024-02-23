汐東捷運、淡海輕軌二期都市計畫 今審議通過送內政部

汐東捷運新北市段、淡海輕軌第二期都市計畫變更，今獲新北市都市計畫委員會審議通過，接下來將提報內政部審議。新北捷運局表示，汐東捷運主體統包工程上網公告招標中，期待順利決標，目標2032完工；另淡海輕軌二期待修正計畫奉中央核定後，可進入施工階段，預計核定後5年完工。

汐東捷運銜接基隆捷運與北市段民生汐止線，串聯基北北捷運共榮生活圈，全長5.56公里，共6座高架車站，綜合規畫報告去年1月13日獲行政院核定，都市計畫台北市段變更作業，今年1月經內政部都市計畫委員會審議通過。

新北捷運局長李政安表示，汐東捷運先期工程去年底已開工，目前完成大同路一、二段管線試挖作業，預計3月進行自來水管線埋設；主體工程也已經上網公告招標，預計2024年3月8日開標。

淡海輕軌第二期全長3.32公里，共6座車站。李政安指出，淡海輕軌第二期路網除了通勤功能，更串接沿線觀光景點，透過輕軌路網連結新舊市區，紓解淡水市區交通壅塞。