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新手騎士死傷嚴重 學者揭日本考照制度 「錯不一定在新手」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
機車駕訓班的教練教導學員如何學習防禦駕駛，直行、轉彎會車注意事項。示意圖／聯合報系資料照片
機車駕訓班的教練教導學員如何學習防禦駕駛，直行、轉彎會車注意事項。示意圖／聯合報系資料照片

交通事故死傷中，機車占大多數，針對初領駕照3年內死傷事故最嚴重，交通安全協會副理事長林志學認為，錯不一定在新手，可能是其他的駕駛違規，造成他們來不及應對、預測路況釀禍；日本駕訓班會滾動檢討課程是否符合實際上路需求，調查實際上路駕駛，外界經常借鏡日本經驗。

「汽機車都要繼續做駕駛訓練、改革。」林志學舉例，像是車道左轉彎時，機車駕駛左轉以切西瓜方式、沒有過路心，還直接騎向外車道，雖然沒有清楚規範，但容易造成事故；另外，變化車道沒有打方向燈也不看後照鏡、轉彎車也未先禮讓原本車道的駕駛，甚至上路前後照鏡沒有調整好等，這些看似老生常談的「基本功」，但只要沒做好，就會延伸出更多的違規問題。

他也說，至於公路總局的新手道路訓練計畫，應該是放在「第二層」措施。另外，談到台灣駕照的改革，外界經常借鏡日本。

他強調，日本駕訓班的課程、考照科目都是滾動式檢討，內容非政府單方面要求，而是調查實際上路的駕駛，駕訓班課程是否符合實際上路需求？哪些項目要再精進等，讓每一次的改版，都是朝向與道路實際狀況。「大眾誤解成，是要讓駕照變難考，民眾就上不了路。」

反觀台灣，林志學說，課程規畫太過單一，缺乏與民間團體、蒐集用路人科目問卷等意見。他也說，民營駕訓班也應該改革，建議能有行體驗課程，讓民眾了解到駕訓班訓練精實、充實的課程，能真正減少交通事故等，「多花一點錢也值得。」

除此之外，林志學也提出，摩托車和汽車的訓練場地共用的建議，這同樣是符合現行道路狀況，「否則機車不知道要從哪邊超車、很多汽車駕駛也會抱怨機車太愛鑽等。」重點是持續滾動檢討，才能逐步完善交通路況。

摩托車 日本 車道 駕訓班

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