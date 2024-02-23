北市國審會結論 關渡平原解套 朝城鄉一規畫

國土計畫明年需上路，關渡平原為北市僅存大規模平原農業區，市府多年來只限建、不徵收，昨開國土計畫審議會，居民訴求開發，議員認為要傾聽民意，也要補償權益受損民眾，主持會議的副市長李四川裁示結論，朝城鄉發展地區第1類規畫，讓全市畫分一致。

國土功能分區規畫草案，北市多數地區均為城鄉一，柯市府時期，關渡平原、部分洲美平原因土地面積完整達10公頃且農業使用達8成，被畫為農業發展地區第5類，大度路南的公園與河川則列為國土保育區第4類，因不能開發，引發民怨。

當地居民直言，關渡平原的水源汙染且不具經濟規模、公園長期荒廢未徵收且受人為汙染，希望都能改成可開發的城鄉一。

北市國審會昨開第3次會議，民眾黨議員黃瀞瑩說，大度路以南被畫為公保地卻超過30年沒徵收，市府稱有用地需求要為2038年亞運準備，卻未與居民溝通，盼市府傾聽民意再決議。

國民黨議員張斯綱希望，市府未來都市計畫問題若可以，不要跟內政部國土計畫重疊。民進黨鍾佩玲議員提醒，保全整體城市規畫外，也要補償權益受損民眾。

也有委員認為，關渡平原位在河川下游且離出海口近，過去海風進入北市有降溫效果，未來若朝導向開發，海風涼化效應削弱，暖化恐更嚴重。

會議副召集人、都發局長王玉芬說，台北現在是全市實施都市計畫的地區，再套用到國土計畫裡，會有扞格之處，北市土地是市政儲備用地，應保持最大彈性，整體畫為城鄉一，未來考量降溫城市或風廊，才能做最適宜規畫。

主席李四川表示，北市無法進步最大原因是北市訂有自治條例無法鬆綁，內政部可作為上位指導，國土計畫排除自治條例，若無法解開，就會造成北市府和民眾紛擾。