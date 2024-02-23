北市燃油車占用電動車位 下月開罰

交通部去年頒布燃油車不可使用電動車格政策，北市府將於3月執法，燃油車占用電動車位將開罰，而停車費加10元、未充電加10元，未來逐步改用電度數計費。裝卸貨車格收費也增加，2月26日起在大安區試辦累進計費，停車前1小時60元，第2個小時起每半小時60元，為期半年。

北市府統計，目前公有停車場電動車格有600格，今年底前將達到1200格，交通部去年頒布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，北市府3月1日起執法，燃油車占用電動車位將開罰600至1200元，現行費率違停車費率加10元、未充電加10元，未來將改以用電度數計費。

北市裝卸貨格位也要試辦累進計費，停管處表示，現行駕駛使用裝卸貨車格每20分鐘30元，得延長一次，超過40分鐘屬於違規停車，造成長期占用與周轉率低；26日起於大安區辛亥路1段（汀州路3段至新生南路3段）及大安路1段175巷（大安路1段至仁愛路4段48巷）路邊裝卸貨停車格位，試辦累進費率，30分鐘計費1次，首次收費30元、第2次30元，第3次起每次60元。

議員李明賢建議，停車場告示板只會顯示總車位，沒有把電動車、燃油車分開統計，常常會有燃油車進入停車場後才發現只剩下電動車格，最後又得離開，應避免駕駛困擾，調整告示板顯示方式。

駕駛李先生說，過往想停車充電，常有燃油車停放在電動車格，檢舉後又無法可罰，如今終於要執法，希望違規停車的狀況可以減少，讓真正要使用的人能停放。

議員何孟樺說，北市目前約有2200格裝卸貨車格，小貨車有6.5萬輛，僧多粥少，市府應顧及地方需求，針對重點商圈、行政區量化調查，研議裝卸貨車格配置，也要避免因宣傳不足，讓市民自覺被突襲。

卸貨工人許先生認為，從20分鐘改為30分鐘收費一次較合理，工作時間足夠，開罰改為收費也能確實避免占用，否則每次送貨都有駕駛違規停車或長期占用的貨車，盼該政策能在全市上路。