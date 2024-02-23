聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市燃油車占用電動車位 下月開罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

交通部去年頒布燃油車不可使用電動車格政策，北市府將於3月執法，燃油車占用電動車位將開罰，而停車費加10元、未充電加10元，未來逐步改用電度數計費。裝卸貨車格收費也增加，2月26日起在大安區試辦累進計費，停車前1小時60元，第2個小時起每半小時60元，為期半年。

北市府統計，目前公有停車場電動車格有600格，今年底前將達到1200格，交通部去年頒布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，北市府3月1日起執法，燃油車占用電動車位將開罰600至1200元，現行費率違停車費率加10元、未充電加10元，未來將改以用電度數計費。

北市裝卸貨格位也要試辦累進計費，停管處表示，現行駕駛使用裝卸貨車格每20分鐘30元，得延長一次，超過40分鐘屬於違規停車，造成長期占用與周轉率低；26日起於大安區辛亥路1段（汀州路3段至新生南路3段）及大安路1段175巷（大安路1段至仁愛路4段48巷）路邊裝卸貨停車格位，試辦累進費率，30分鐘計費1次，首次收費30元、第2次30元，第3次起每次60元。

議員李明賢建議，停車場告示板只會顯示總車位，沒有把電動車、燃油車分開統計，常常會有燃油車進入停車場後才發現只剩下電動車格，最後又得離開，應避免駕駛困擾，調整告示板顯示方式。

駕駛李先生說，過往想停車充電，常有燃油車停放在電動車格，檢舉後又無法可罰，如今終於要執法，希望違規停車的狀況可以減少，讓真正要使用的人能停放。

議員何孟樺說，北市目前約有2200格裝卸貨車格，小貨車有6.5萬輛，僧多粥少，市府應顧及地方需求，針對重點商圈、行政區量化調查，研議裝卸貨車格配置，也要避免因宣傳不足，讓市民自覺被突襲。

卸貨工人許先生認為，從20分鐘改為30分鐘收費一次較合理，工作時間足夠，開罰改為收費也能確實避免占用，否則每次送貨都有駕駛違規停車或長期占用的貨車，盼該政策能在全市上路。

停車場 北市 車位

延伸閱讀

油車別再占用電動車格！北市3月起開罰最高1200元

北市跨黨派議員拜會韓國瑜 促修法提高助理補助費

北市裝卸貨格位試辦累進計費 改30分鐘收費1次

都在喊「電比油低」! 中國出現PHEV比純燃油車便宜現象

相關新聞

新建4棟大樓 新北市長官邸公辦都更 2027年完工

新北市長官邸公辦都更案昨發布實施，該案原預計面積為1347坪，但周邊地主不願被整合，最終與一旁合作金庫及其他私有地主達成...

塭仔圳領航路 通車三度延後招怨

新北新泰塭仔圳重劃區正在施工中，其中30米寬的領航路原預計農曆年前完成，工程延宕影響鄰近的大學新村上千戶居民進出，救護車...

板橋多座公園改造 環河公園4月完工

新北市府近年致力推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，已有逾百處公園遊戲場完成改善。板橋公所日前針對環河公園北側公...

電動車、電競產業 新北今年發展雙主力

新北市經發局昨舉辦「113年度第1次產業發展諮詢委員會議」，市長侯友宜宣布，電動車、電競產業將是今年發展的雙主力，新北有...

士林官邸鬱金香展

2024士林官邸鬱金香展昨開幕，展示超過14萬株來自日本及荷蘭的鬱金香，以「香鬱祈福」為主題，繽紛的鬱金香花海演繹各國的...

北市燃油車占用電動車位 下月開罰

交通部去年頒布燃油車不可使用電動車格政策，北市府將於3月執法，燃油車占用電動車位將開罰，而停車費加10元、未充電加10元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。