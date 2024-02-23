電動車、電競產業 新北今年發展雙主力

新北市經發局昨舉辦「113年度第1次產業發展諮詢委員會議」，市長侯友宜宣布，電動車、電競產業將是今年發展的雙主力，新北有鴻海、宏華、特斯拉在新店進駐，淡水有推實驗電動車，未來希望有更大國際展館，讓更多比賽展演在新北舉辦。

經發局長何怡明昨天以「新北雙電力」為主題簡報，何表示，今年將致力推動「雙電力」產業政策，藉相關企業匯集新北產業優勢與多元產業活動，完善電動運具及電競產業鏈。

侯指出，新北市擁有超過50家電動車相關企業，蘊含大量技術創新、研發投資、高端人才培育及產業群聚技術交流優勢。今年將透過舉辦電動車座談、分享會及媒合會等方式，完備電動車產業友善環境，吸引國內外企業建立電動車產業生態鏈。

電競產業部分，今年新北電境基地推「2024新北電競Buff狂潮」，將透過開設培育課程、辦國際賽事、電競推廣活動與籌組新北電競產業總會聯盟等，整合資源、技術與異業合作，大幅強化電競產業發展量能。

經發局上月已和30多家企業開座談會，希望成立法人化的電競總會聯盟，涵蓋ACGE產業（動畫、漫畫、遊戲與電競），這些領域相互有關聯性，考量目前國內原創遊戲少，今年電競基地盃比賽將納入原創元素，盼打造新北電競IP。