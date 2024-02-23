新建4棟大樓 新北市長官邸公辦都更 2027年完工

新北市長官邸公辦都更案昨發布實施，該案原預計面積為1347坪，但周邊地主不願被整合，最終與一旁合作金庫及其他私有地主達成協議，共整合1119坪，預計新建4棟地上26層、地下5層的複合型住宅商辦大樓，預計2027年完工。

新北市長官邸都更案位於板橋文化路一段主幹道，鄰新板特區及府中商圈，現況為老舊市長宿舍、合作金庫營業廳及2至5層樓民宅，更新後建築規畫4棟地上26層、地下5層複合型住宅商辦大樓，並集中留設雙廊道開放空間及沿街式人行步道。

都更處表示，此案配合都更二箭提高基準容積加給政策，提高容積增加誘因，1至3層樓部分回饋約300坪空間作為非營利幼兒園，未來預計招募3班制，可照顧約90名孩童，除可優化周邊住宅及商業環境，也為當地社區提供幼兒就學空間，讓家長能就近接送上下學。

都更處指出，此都更案是市府主導並以公開評選方式招商，透由公辦都更引導民間老舊房屋一同重建，最快預計今年底動工。

市議員劉美芳表示，板橋地區許多40年以上老房，建物結構出現老化問題，建議民眾加入都更整合行列，公部門更要帶頭推動。市議員黃淑君說，公辦都更刻不容緩，除可以活化市有財產，也能帶動地方都市更新，近年賣掉多處市有開發空間，卻不見市府規畫更多社會住宅，呼籲市府推動地方更新，也要兼具居住政策。