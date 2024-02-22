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板橋環河公園花672萬改造4月完工 這些公園也將施工
新北市府近年致力推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，完成公園遊戲場改善已超過百處。板橋公所日前針對環河公園北側公園上月開始動工改善壓花地坪老舊、局部區域排水不良等問題，估花費672萬3千元，預計4月底完工。另華江123木頭公園、崑崙公園、浮洲公園等也將陸續施工改善。
環河公園北側公園近期周邊整個圍起鐵圍籬，周邊民眾無法進入散步。板橋區公所表示，因壓花地坪老舊，且局部區域排水不良，花台設施致通透性不足，為改善上述問題，已在1月中進場施作，預計4月下旬完工，以優化公園環境。
另板橋區內公園今年也陸續改造，板橋公所指出，為提供市民安全友善休閒遊戲空間，華江橋旁時光公園原遊具過於單調，2月新增靠背式座椅鞦韆，可供2至12歲兒童使用、皮帶式鞦韆、平衡木、蹺蹺板及旋轉杯；至於華德公園也將老舊遊具換新，新設3組滑梯、攀爬網、搖搖馬及10組休閒座椅及照明。
板橋公所表示，後續排定3月中旬進場施工新設華江123木頭公園及光復簡易公園公廁，提供親子無障礙友善廁；4月中旬將在崑崙公園新設擺盪大索、攀爬網及傳聲筒；5月中旬改善浮洲公園步道；6月中旬優化溪北公園地坪，並拆除圍牆拆除；下半年則是在重慶公園新設遊戲場，包含環狀步道、擺盪大索及抹香鯨特色遊具，將舊有地坪與石柱拆除後，打造主題特色及全齡化環境場域空間。
市議員黃淑君建議，新北公園養護單位一直都沒有歸責，導致管理上常遇困難，去年已被審計處指出上半年預算執行不到5成，導致發生「有錢而沒做」的狀況，而公園是市民使用度高的休憩空間，市民常通報損壞嚴重的狀況，市府應積極檢討公園相關管理辦法，讓民眾使用可更加安心且安全。
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