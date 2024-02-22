汐止湖蓮里行不便 地方盼新巴士延駛東湖捷運站

汐止區湖蓮里水蓮山莊居住人口好幾千人，只是對外交通的大眾運輸工具，只有新巴士或是新巴士轉型的591公車，班次少很不方便，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位進行協調，除了爭取將公車智慧看板導入社區，地方也希望新巴士路線能夠延駛到東湖捷運站。

新北市議員張錦豪表示，在湖蓮里因為未來捷運的交通黑暗期，在里內大型社區水蓮山莊就住了好幾千人，聯外交通變的很重要，因為未來的捷運施工期的黑暗期長達九或十年，不管是吉林街塞車或是整個大社后地區交通都受到很大的衝擊，所以，大眾運輸更應該要健全化。

湖蓮里長翁春娟說，當初新巴士一個美意可以照顧湖蓮里，但是因為轉型的關係，變成新巴士改成公車591只能到社區大門口，希望能夠恢復原來的F918，可以造福到裡面社區的民眾，否則腹地這麼大，沒辦法照顧到這些老人家，另外，在協調會上也提出希望增加班次造成學生及買菜族的民眾，因為，現在跟台北市之間，新巴士可以開到最近的捷運站，所以，也爭取請議員張錦豪幫忙把F918延伸到東湖捷運站。

張錦豪表示，找了相關單位來協調，可以把一些公車或新巴士導進來，目前確定的是要將外頭的公車智慧型看板導入到社區，讓社區住戶不論是學生或長者，提早看到公車資訊，也多多搭乘大眾運輸公具，第二個希望新巴士F913可以延駛到東湖捷運站，有詢問過交通局，針對這部分已經有開放，可以接到鄰近的捷運站，新巴士是可以跨境送到離新北市最近的捷運站，接下來會去協調F913可以到東湖捷運站。第三個部分是希望恢復以前的F918，新巴士可以進到社區讓乘客上下車，這部分還要努力再突破，另外，增加公車896或817可以有幾個班次延駛到水蓮山莊，往返松山更方便，這也要再進一步討論。