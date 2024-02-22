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台鐵封閉便道 平溪嶺腳里民出入不便怨聲四起

觀天下／ 記者李嘉文／平溪報導
平溪嶺腳車站供民眾通行的便道封閉，引發民怨，立法委員廖先翔邀集相關單位會勘，市議員林裔綺也到場為民眾發聲。圖／觀天下有線電視提供
平溪嶺腳車站供民眾通行的便道封閉，引發民怨，立法委員廖先翔邀集相關單位會勘，市議員林裔綺也到場為民眾發聲。圖／觀天下有線電視提供

農曆過年初三2月12日上午台鐵平溪線4816次列車在嶺腳車站發生脫軌意外，這次脫軌意外也讓平溪嶺腳車站供民眾通行的便道被破壞而封閉，當地民眾出入受到非常大的影響，引發民怨，因此立法委員廖先翔昨(21)日就邀集相關單位現場會勘，新北市議員林裔綺也到場為民眾發聲。

由於這條便道幾乎可以說是當地民眾使用車輛出入的唯一道路，現在民眾要外出或是上班都得繞好大一段路，而且路幅狹窄，不論是長照車、瓦斯車，甚至關係到民眾安全的救護車和消防車出入都受到影響，對當地民眾影響真的很大。

立法委員廖先翔表示，因為替代道路非常狹窄，也沒有迴轉的空間，可能耽誤到緊急救災救護的時間，因為車站外目前現況不符合設置交流道的規範，但是考慮到民眾的生命財產安全，台鐵將在一個月內提出一個方案，讓救護車和消防車能夠通過，第二階段將請台鐵提出計畫，看如何改善能夠符合設置交流道的條件。

新北市議員林裔綺表示，因為在地民眾是長者居多，車輛無法進出對平常的救災救護造成很大影響，希望能在安全無虞的狀況下提供民眾救災救護的保障，也能做後續第一階段及第二階段設置平交道進出的長期規劃，提供民眾更安全的通行。

台鐵 平溪

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