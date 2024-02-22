萬金杜鵑開展 設計師攜手花農打造絕美花屋

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」在萬里觀光公園及瑪鋉運動公園絕美登場，新北市農業局與設計師團隊及花農聯手打造13座萬金杜鵑絕美花屋，展期從即日起到3/10，歡迎民眾趁著春天到北海岸賞杜鵑拍美照。

參展花農之一的苗圃麻吉苗圃，連續多年來都參與展示自家苗圃孕育的杜鵑，直說現在正是開花最盛的時候，這時候來賞杜鵑剛剛好，不僅如此，今年的設計也比往年更多了許多寓意並扣緊在地特色，是透過杜鵑認識在地不容錯過的一年。

富朵苗圃黃信輝指出，不只是扣緊地方特色，這次確定能夠參展後，就與設計師一起構思打造作品『夢想飛行船』，將不同品種的杜鵑點綴上台灣造型的飛行船，希望透過這場萬金杜鵑的展示，要將新北杜鵑、苗圃花卉產業的特色推廣到外縣市甚至是國際版面，讓新北花卉的生命力與創意被更多人看見。