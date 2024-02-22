影／14萬株鬱金香士林官邸爭豔 6大特色展區邀民眾賞花

士林官邸鬱金香展即日起至3月3日展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，開展首日邀請和太鼓熊組帶來氣勢磅礡的鼓陣演出，台北市長蔣萬安主持，與日本礪波市夏野修市長偕同貴賓們為鬱金香展揭開序幕。

蔣萬安表示，士林官邸鬱金香展今年已邁入第7年，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作。