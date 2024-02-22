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影／14萬株鬱金香士林官邸爭豔 6大特色展區邀民眾賞花

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影

士林官邸鬱金香展即日起至3月3日展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，開展首日邀請和太鼓熊組帶來氣勢磅礡的鼓陣演出，台北市長蔣萬安主持，與日本礪波市夏野修市長偕同貴賓們為鬱金香展揭開序幕。

蔣萬安表示，士林官邸鬱金香展今年已邁入第7年，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作。

今年士林官邸鬱金香展特別蒐羅世界各地著名特殊祈福儀式，以「香鬱祈福」為主題，搭配美輪美奐的鬱金香花海，打造經典6大特色展區，大門口的「相遇．香鬱」呼應元宵節製作大型鬱金香花燈，往裡頭走可以看見這次與日本礪波市合作的「風神的祈願」展區，主題園區以花蓮豐濱鄉的地景藝術家撒部．噶照老師創作的水流為主景，與鬱金香花海呼應襯托出「花海漣漪」，「與龍相遇」打造了立體微型迷宮讓好運龍總來，在西式庭園「世界好運」則集結了各國的慶典祈福氛圍，將滿滿的祈福元素融合在展場每個角落。邀請市民朋友走出戶外賞花，在台北這座花園城市裡體驗開春的花之饗宴。

台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
士林官邸鬱金香展即日起至3/3展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安（左）與日本礪波市市長夏野修（右）在「風神的祈願」展區合影。記者林伯東／攝影
士林官邸鬱金香展即日起至3/3展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安（左）與日本礪波市市長夏野修（右）在「風神的祈願」展區合影。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
士林官邸鬱金香展即日起至3/3展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安（右三）與日本礪波市市長夏野修（左三）偕同貴賓們為鬱金香展揭開序幕。記者林伯東／攝影
士林官邸鬱金香展即日起至3/3展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安（右三）與日本礪波市市長夏野修（左三）偕同貴賓們為鬱金香展揭開序幕。記者林伯東／攝影
士林官邸鬱金香展即日起至3/3展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安表示，士林官邸鬱金香展今年已邁入第7年，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
士林官邸鬱金香展即日起至3/3展出，台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安表示，士林官邸鬱金香展今年已邁入第7年，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安表示，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安表示，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安（後中）與士林國小學童們所繪製的燈籠點綴的光之廊道一同合影。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安（後中）與士林國小學童們所繪製的燈籠點綴的光之廊道一同合影。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安出席主持，活動開始前進行媒體聯訪。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，台北市長蔣萬安出席主持，活動開始前進行媒體聯訪。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影
台北市政府上午於士林官邸公園舉辦「2024士林官邸鬱金香展」開幕儀式，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。記者林伯東／攝影

士林官邸 日本 鬱金香

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