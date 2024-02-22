油車別再占用電動車格！北市3月起開罰最高1200元

交通部去年頒布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，燃油車不可使用電動車格。台北市交通局也將於3月1日起執法，燃油車占用車位將開罰600至1200元，現行費率違停車費率加10元、未充電加10元，未來將改以用電度數計費。

北市停管處表示，交通部去年9月13日頒布新法，電動車格從「優先」改為「專用」。截至今年1月底，台北市內共有1萬6101輛電動汽車，公有停車場電動車格有600格，包括快充20格、慢充580格，3月1日起，若燃油車占用電動車格，將處以600元至1200元罰鍰。

停管處說，台北市今年目標，是要達到1200格電動車格，快充維持在20格，慢充增加至1180格。依法公有停車場，至少要設置2%的電動車格，因此會排擠到一般燃油車的停車格數量，但觀察電動車領牌率是持續成長，也會是未來趨勢。

停管處機電科長許捷翔說，台北市電動車格很早就實施差別費率，只要停進車格就要多10元、沒充電再多10元，當初是希望電動車充完電就不要占用、燃油車盡量別使用，但新法頒布後，會逐步依照法令規範建置牌面，3月開始執法，一旦有占用情形就會直接開罰。

至於設置充電樁經費，許捷翔表示，因為是以權利金方式處理，因此市府不用花到一分錢，疑廠商施做充電樁設置與汰換，市面上慢充電樁1柱約10萬元、快充電樁1柱依瓦數從100萬到200萬都有。