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塭仔圳領航路通車三度延後 居民怨難進出：還我用路權

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
議員李宇翔今陪同貴賢里長陳岳宏、30多位里民喊話市府「還我用路權，拒當二等公民」。記者劉懿萱／攝影
議員李宇翔今陪同貴賢里長陳岳宏、30多位里民喊話市府「還我用路權，拒當二等公民」。記者劉懿萱／攝影

新泰塭仔圳重劃區正在施工中，其中一條接通新北大道及中環路，30米寬的領航路原預計農曆年前完成，但現工程仍在施作中，影響鄰近的大學新村上千戶居民進出，救護車、消防車也難出入。議員李宇翔今陪同貴賢里長陳岳宏、30多位里民喊話市府「還我用路權，拒當二等公民」。地政局說，已要求承商在今年4月契約規定期限趕工，會盡速通車減少居民不便。

李宇翔說，領航路道路工程串連新莊、泰山，市府2022年6月宣示去年10月通車，去年7月又改稱年底通車，但去年12月再次將通車延至農曆年前，現在農曆年都已經過了，通車時間一改再改遙遙無期，呼籲市府盡速將計畫道路完工改善交通，建議先做完工貴子路67巷銜接領航路部分，減少民怨。

李宇翔強調，塭仔圳重劃規畫數條30米的計畫道路及公園，不僅第一條的30米道路尚未完工，重劃區內的公兒三公園應在2023年中旬完工，至今施工圍籬仍佇立，顯示市府對於工程的進度得過且過。

陳岳宏抱怨，貴子路67巷僅5米，住戶多為輔大學生及長者，路邊停滿機車，救護車、消防車連迴車空間都沒有，只能倒車出去，垃圾車也不願意開進來，有些長者拄著拐杖、走一兩百公尺到巷口才能丟，居民倒垃圾還排成一兩公尺的人龍，「還以為是軁轎跤（台語，指鑽轎腳）」民怨四起，詢問市府卻未獲正面回應。

地政局說，依照契約領航路訂於今年4月底前完成，但為提前服務當地居民，地政局希望承包商能在去年底提早完成，但開發工程屬戶外作業，道路基礎工程施作經常受到天候影響，去年冬季連續鋒面帶來陰雨，塭仔圳地勢低窪，再加上土壤黏性高排水不易，未達預期路基壓實度，影響道路的承載力及安全性，加上去年一整年大環境缺工情形仍未全面緩解，最終導致通車時程未如預期。

地政局強調，塭仔圳重劃工程施工品質需嚴格把關，領航路的通車是以民眾用路安全為第一考量，絕不會貿然通車，已要求承商在契約規定期限內全力趕工，盡速開通，減少周邊民眾不便。據了解，因鄰近住宅區，管線施作較複雜，領航路工程僅剩銜接大學新村路段尚未完工。

議員李宇翔今陪同貴賢里長陳岳宏、30多位里民喊話市府「還我用路權，拒當二等公民」。記者劉懿萱／攝影
議員李宇翔今陪同貴賢里長陳岳宏、30多位里民喊話市府「還我用路權，拒當二等公民」。記者劉懿萱／攝影
接通新北大道及中環路，30米寬的領航路正在施工。記者劉懿萱／攝影
接通新北大道及中環路，30米寬的領航路正在施工。記者劉懿萱／攝影
鄰近輔大醫院的貴子路67巷僅5米，救護車、消防車難出入，貨車進來也只能倒車再迴轉。記者劉懿萱／攝影
鄰近輔大醫院的貴子路67巷僅5米，救護車、消防車難出入，貨車進來也只能倒車再迴轉。記者劉懿萱／攝影

塭仔圳 李宇翔 農曆年

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