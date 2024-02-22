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新北市長官邸公辦都更 新建4棟大樓2027年完工

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長官邸年久失修，財政局評估整修不具經濟效益推動與一旁合作金庫共同都更。記者李定宇／攝影
新北市長官邸年久失修，財政局評估整修不具經濟效益推動與一旁合作金庫共同都更。記者李定宇／攝影

新北市長官邸公辦都更案今發布實施，此案原預計面積為1347坪，但周邊地主不願被整合，最終與一旁合作金庫及其他私有地主達成協議，共整合1119坪，未來預計新建4棟地上26層、地下5層的複合型住宅商辦大樓，預計2027年完工。

新北都更處指出，新北市長官邸都更案案原預計整合共1347坪，但因周邊部分地主為個人產權，地主對於日後與他人合住共同大樓沒有興趣，因此並未整合成功，最終確認都更面積為1119坪。

新北市長官邸都更案位於板橋文化路一段主要幹道，鄰近新板特區及府中商圈，現況為老舊市長宿舍、合作金庫營業廳及2至5層樓的民宅，更新後建築規劃興建4棟地上26層、地下5層複合型住宅商辦大樓，並集中留設雙廊道開放空間及沿街式人行步道。

都更處表示，此案配合都更二箭提高基準容積加給政策，提高容積增加誘因，並於1至3層樓部分回饋約300坪空間作為非營利幼兒園，未來預計招募3班制，將可容納約90名孩童，預計2027年完工，除可優化周邊住宅及商業環境外，更為當地社區提供更多幼兒就學空間，讓家長能就近接送上下學。

都更處表示，此都更案是市府主導並以公開評選方式招商，透由公辦都更引導民間老舊房屋一同重建，最快預計今年底開始動工。

新北市長官邸公辦都更案今發布實施。圖為都更空照圖。圖／新北市都更處提供
新北市長官邸公辦都更案今發布實施。圖為都更空照圖。圖／新北市都更處提供
新北市長官邸公辦都更案今發布實施，未來預計新建4棟地上26層、地下5層的複合型住宅商辦大樓，預計2027年完工。圖為完工示意圖。圖／新北市都更處提供
新北市長官邸公辦都更案今發布實施，未來預計新建4棟地上26層、地下5層的複合型住宅商辦大樓，預計2027年完工。圖為完工示意圖。圖／新北市都更處提供

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