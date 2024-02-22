古典青銅展現美學 新銳陶藝家個展鶯歌陶博館登場
新銳陶藝家丁有彧喜愛青銅文化，以東方青銅傳統容器原形，融入個人經驗、情感，雕塑用色古樸、形制俐落的新形態容器，刷出大氣視覺感。「呈予器—丁有彧創作個展」即日起至3月10日在新北市鶯歌陶博館1樓陽光特展室，展出18組件奇幻且帶點神祕感作品。
陶博館長張啟文表示，丁有彧曾榮獲2017台灣陶藝獎創作獎首獎，再於2021年台灣陶藝獎獲選新銳獎首獎，以歷史文化題材的大型陶藝創作，結合自身對社會文化的觀察及想像，轉繹創新具時代感的造形器物，引發穿越時空的感受，進而讓民眾與作品產生共鳴與對話。
丁有彧畢業於國立臺灣藝術大學工藝設計學系研究所，他探索史料中青銅鼎器出現的時代意義，綜觀自古以來實用陶瓷器皿的演化，以及現代生活中接觸的使用經驗，選擇容器為主題，藉以青銅器物的形制創作，傳達自己對大環境的觀察與省思。
此次展區入口的「器之獸—喜獅」、同系列「器之獸—龍」、「器之獸—雞」、「器之獸—牛首」，皆以簡化獸造形的大型陶藝器物，透過釉色展現青銅器物之美和文化蘊涵，莊嚴且慎重的視覺氛圍。
「慾器—再相聚」是承載思念的器，在青銅意象上捏塑一層又一層的煙體，將思念具象幻化成桌面，象徵彼此相遇的場面，傳達對逝去親人的思念。陶博館表示，除欣賞「呈予器—丁有彧創作個展」，另外民眾也可同時參觀地下1樓「增生的物種．我與我的小怪物—梁佑華創作展」、3樓特展室「2023台灣陶藝獎」等展出。
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