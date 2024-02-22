新北萬金杜鵑今登場 13組設計師及花農打造絕美花屋

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」今日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，新北市農業局與CNFlower創辦人凌宗湧及13組各界設計師團隊，與花農聯手打造13座萬金杜鵑絕美花屋，假日還有音樂演奏、手作DIY活動及設置餐車，邀請民眾周末到北海岸賞杜鵑拍美照。

新北萬金地區生產的杜鵑品質及數量為全台之冠，種植規模達30公頃，年產量多達600萬株。農業局表示，本次花展以栽培杜鵑的溫室為策展概念，由CNFlower創辦人凌宗湧邀請13組各界設計師團隊與萬金在地花農，聯手打造13座絕美花屋。

LoLA CINEMA影像工作室與人稱「杜鵑博士」花農柳枝芳合作，布展中使用7種杜鵑及柳枝芳自己雜交出的4種品種，並以柳枝芳過去曾使用的農家物品，如腳踏車、桌椅、農家器皿呈現花農日常，同時也於小溫室中以懷舊電視機播放柳枝芳紀錄影片，以影像方式傳達杜鵑花農辛苦之處，尚未開展前就引發討論，許多在地居民駐足拍照。

2月22日至3月10日花展期間，每週末及假日現場安排音樂演奏、手作DIY活動及設置餐車，其中手作課程將由虹鋼鍛藝設計周視民及小亨利木工王宏亨於2月24日、25日、3月2日、3日、9日、10日開設免費DIY課程，一天三場，每場20人，民眾即日起可上萬金杜鵑官網線上報名，現場也開放報名未到的名額，讓更多民眾能一同參與。