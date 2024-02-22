快訊

從台積布局觀風向 日本、印度可望成為半導體強權？

納瓦尼死因成謎！他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

兩大毒梟春節前一進一出 昔左右手落網後毒后小妖悄出獄

北市裝卸貨格位試辦累進計費 改30分鐘收費1次

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市交通局試辦裝卸貨格位累進費率，盼提高周轉率與減少占用。圖／北市停管處提供
台北市交通局試辦裝卸貨格位累進費率，盼提高周轉率與減少占用。圖／北市停管處提供

為提供貨車裝卸貨需求，減少裝卸貨格位遭占用及提高周轉率，北市停管處擇定2處試辦「裝卸貨格位累進費率收費管理」，原本20分鐘收費1次改為30分鐘收費1次，首次30元、第二次20元，第三次起每次60元，自2月26日起實施，為期半年。

停管處表示，2月26日起，於大安區辛亥路1段（汀州路3段至新生南路3段）及大安路1段175巷（大安路1段至仁愛路4段48巷）路邊裝卸貨停車格位，試辦裝卸貨累進費率收費管理。收費方式為30分鐘計費1次，首次收費30元、第2次30元，第3次起每次60元。

停管處提醒，收費時間依現場公告牌面所示，試辦格位也會繪製「累進費率」字樣供民眾辨識，民眾多加注意，試辦期間停管處會觀察該類格位停放及使用情形，以利後續政策研議。

停管處指出，裝卸時間內，提供不特定對象貨車或客貨兩用車上下貨臨停使用，非上述類型種類車輛於裝卸貨時間禁止停放。裝卸時段外，依標誌牌面規定，開放一般小型車輛停放。

停管處提到，過去有民眾反映裝卸貨車輛逾時停放，影響其他裝卸貨需求無法使用，未來會逐步利用科技、影響等方式精準管理格位，過度期間以累進計費方式可以解決占用問題，實施後讓周轉率提高，才能達到裝卸貨格位設置的目的。

至於為何選擇在大安區？停管處說，該路段是在新設格位時獲得地方支持，民眾希望可以提高周轉率；辛亥路部分是有議員關心，所以考量試辦，將試辦到8月底，蒐集民眾反映、使用模式。

停車格 標誌 議員

延伸閱讀

深坑大火波及北市異味趨緩 北市環局：陳情近百件已降至個位數

新北測無空汙戴奧辛 蔣萬安：最快速度公布北市檢測結果

高嘉瑜成2026北市長對手？蔣萬安：祝福她能獲民進黨提名

北市中山區住商大樓內藏天九賭場 警凌晨突襲逮34人

相關新聞

夜店撿屍受刑人李宗瑞獄中創作花燈 今年又得獎！

2024年台灣燈會在台南舉行，矯正機關花燈賽「燈王」由法務部矯正署台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」獲...

蔡其昌拜會談中職在大巨蛋 蔣萬安允協助曝私心「做這事」

中華職棒開幕戰設定在台北大巨蛋開打，職棒會長蔡其昌昨天下午拜會台北市長蔣萬安，討論賽程規畫、球場檢驗等事項，味全龍隊也證...

社福界俠女張錦麗告別式 馬英九、侯友宜追思致意

新北市社會局前局長張錦麗日前因病辭世，今天在台北市第一殯儀館舉辦告別式，張錦麗長期投入性別平權工作，從事家庭暴力、性侵犯...

古典青銅展現美學 新銳陶藝家個展鶯歌陶博館登場

新銳陶藝家丁有彧喜愛青銅文化，以東方青銅傳統容器原形，融入個人經驗、情感，雕塑用色古樸、形制俐落的新形態容器，刷出大氣視...

新北萬金杜鵑今登場 13組設計師及花農打造絕美花屋

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」今日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，新北市農業局與CNFlower創辦人凌宗湧及1...

「社福界俠女」張錦麗告別式 侯友宜褒揚狀譽天心月圓

新北社會局前局長張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。