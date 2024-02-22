北市裝卸貨格位試辦累進計費 改30分鐘收費1次
為提供貨車裝卸貨需求，減少裝卸貨格位遭占用及提高周轉率，北市停管處擇定2處試辦「裝卸貨格位累進費率收費管理」，原本20分鐘收費1次改為30分鐘收費1次，首次30元、第二次20元，第三次起每次60元，自2月26日起實施，為期半年。
停管處表示，2月26日起，於大安區辛亥路1段（汀州路3段至新生南路3段）及大安路1段175巷（大安路1段至仁愛路4段48巷）路邊裝卸貨停車格位，試辦裝卸貨累進費率收費管理。收費方式為30分鐘計費1次，首次收費30元、第2次30元，第3次起每次60元。
停管處提醒，收費時間依現場公告牌面所示，試辦格位也會繪製「累進費率」字樣供民眾辨識，民眾多加注意，試辦期間停管處會觀察該類格位停放及使用情形，以利後續政策研議。
停管處指出，裝卸時間內，提供不特定對象貨車或客貨兩用車上下貨臨停使用，非上述類型種類車輛於裝卸貨時間禁止停放。裝卸時段外，依標誌牌面規定，開放一般小型車輛停放。
停管處提到，過去有民眾反映裝卸貨車輛逾時停放，影響其他裝卸貨需求無法使用，未來會逐步利用科技、影響等方式精準管理格位，過度期間以累進計費方式可以解決占用問題，實施後讓周轉率提高，才能達到裝卸貨格位設置的目的。
至於為何選擇在大安區？停管處說，該路段是在新設格位時獲得地方支持，民眾希望可以提高周轉率；辛亥路部分是有議員關心，所以考量試辦，將試辦到8月底，蒐集民眾反映、使用模式。
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