「社福界俠女」張錦麗告別式 侯友宜褒揚狀譽天心月圓

新北社會局前局長張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀給家屬，結尾更引弘一大師偈語「天心月圓」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、及多位民代、婦權團體等均到場致意。

褒揚狀內容為「賦性純和、濟貧扶傾；仗義行俠、風骨彌堅。念茲在茲、性平婦權；作育英才，桃李滿園。廣結善緣、實踐理念；社福願景、弱勢優先。」貫穿張錦麗一生懿行。

張錦麗家人表示，原本擔心張的身體，但感受到其助人使命和熱情，全然尊重並支持她，張的一生雖然短暫，但活得精采，尤其留下許多社福政策，不論公部門或私部門，對同仁或後進照顧與提攜，就像埋下一顆顆種子，繼續為這個社會帶來正面影響和善的循環，因此遵照遺囑火化後，將骨灰以花葬方式，植灑於青山綠野，「錦麗」天地之間。

張錦麗早年獻身社運界，倡議性別平權，推動家庭暴力、性侵犯與性騷擾防治等立法，曾任現代婦女基金會和台灣防暴聯盟理事長、警專副教授等。朱立倫任桃園縣長期間，延攬張擔任社會處長，繼而在朱立倫、侯友宜任新北市長期間，當新北市社會局達8年多。

新北社會局表示，張錦麗任內執行新北市許多重大政策，包含公共托育、托老、里里銀髮俱樂部、輔具超音速、愛心大平台等，因不眠不休，身體亮紅燈，但張仍堅守崗位，遺憾的是，今年2月2日在家人陪伴下，病逝台大醫院，享年63歲。