快訊

惡臭燒民怨！蔣萬安下令複式通報：所有人給我雞婆一點

蓋拉格訪台之際 美宣布新一筆對台軍售

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

「社福界俠女」張錦麗告別式 侯友宜褒揚狀譽天心月圓

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、及多位民代、婦權團體等均到場致意。圖／新北市社會局提供
張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、及多位民代、婦權團體等均到場致意。圖／新北市社會局提供

新北社會局前局長張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀給家屬，結尾更引弘一大師偈語「天心月圓」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、及多位民代、婦權團體等均到場致意。

褒揚狀內容為「賦性純和、濟貧扶傾；仗義行俠、風骨彌堅。念茲在茲、性平婦權；作育英才，桃李滿園。廣結善緣、實踐理念；社福願景、弱勢優先。」貫穿張錦麗一生懿行。

張錦麗家人表示，原本擔心張的身體，但感受到其助人使命和熱情，全然尊重並支持她，張的一生雖然短暫，但活得精采，尤其留下許多社福政策，不論公部門或私部門，對同仁或後進照顧與提攜，就像埋下一顆顆種子，繼續為這個社會帶來正面影響和善的循環，因此遵照遺囑火化後，將骨灰以花葬方式，植灑於青山綠野，「錦麗」天地之間。

張錦麗早年獻身社運界，倡議性別平權，推動家庭暴力、性侵犯與性騷擾防治等立法，曾任現代婦女基金會和台灣防暴聯盟理事長、警專副教授等。朱立倫任桃園縣長期間，延攬張擔任社會處長，繼而在朱立倫、侯友宜任新北市長期間，當新北市社會局達8年多。

新北社會局表示，張錦麗任內執行新北市許多重大政策，包含公共托育、托老、里里銀髮俱樂部、輔具超音速、愛心大平台等，因不眠不休，身體亮紅燈，但張仍堅守崗位，遺憾的是，今年2月2日在家人陪伴下，病逝台大醫院，享年63歲。

張錦麗任社會局長8年多以來，開創20個社福方案，並由各同仁執筆完成「新北優社福」一書。張錦麗在總策畫引言中寫下，「來到新北市，深知一個高達400萬人口的城市經營不易，尤其在民眾的殷切期盼，及市長領銜的衝勁下，更有不得不全力以赴的壓力！」侯友宜也在推薦序直稱張錦麗是「引領社福心、不忘任何人！」

新北社會局前局長張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀給家屬。圖／新北市社會局提供
新北社會局前局長張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀給家屬。圖／新北市社會局提供
張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、及多位民代、婦權團體等均到場致意。圖／新北市社會局提供
張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、及多位民代、婦權團體等均到場致意。圖／新北市社會局提供
張錦麗日前因病辭世，今辦告別式，侯友宜（中）等人出席追思致意。記者許正宏／攝影
張錦麗日前因病辭世，今辦告別式，侯友宜（中）等人出席追思致意。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加張錦麗告別式，並頒贈褒揚狀給家屬。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加張錦麗告別式，並頒贈褒揚狀給家屬。圖／新北市社會局提供

侯友宜 朱立倫

延伸閱讀

社福界俠女張錦麗告別式 馬英九、侯友宜追思致意

2028藍總統人選可能是「他」？ 高嘉瑜評盧秀燕稱：看到另一個侯友宜

金廈海域爭端 朱立倫：政府有責任避免兩岸惡意螺旋

國民黨新人事 秦日新任駐美代表 吳清炎接行管會

相關新聞

夜店撿屍受刑人李宗瑞獄中創作花燈 今年又得獎！

2024年台灣燈會在台南舉行，矯正機關花燈賽「燈王」由法務部矯正署台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」獲...

社福界俠女張錦麗告別式 馬英九、侯友宜追思致意

新北市社會局前局長張錦麗日前因病辭世，今天在台北市第一殯儀館舉辦告別式，張錦麗長期投入性別平權工作，從事家庭暴力、性侵犯...

「社福界俠女」張錦麗告別式 侯友宜褒揚狀譽天心月圓

新北社會局前局長張錦麗今上午在北市立第一殯儀館辦追思會暨告別式，新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀...

觀音山風景區成「豪華農舍區」 地方憂土石流危機 新北拆14處新增違建

新北市八里區觀音山遠眺淡水出海口、風景宜人，但此處為「林口特定區第二種風景保護區」，內藏許多豪宅違建，宛如「豪華農舍區」...

河濱體驗音樂及浪漫野餐 2024新北春紛節將開跑

隨春假結束，也準備迎來春季，新北過往會運用廣大高灘地舉辦「新北春紛節」，讓民眾體驗河濱結合音樂、浪漫野餐、春日市集等各類...

北市8至15樓未公安申報 7月開罰

台北市老舊建物多，為維護老屋安全、避免釀災，台北市政府規定「建築物公共安全檢查簽證及申報」必須新納入8層以上未達16層的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。