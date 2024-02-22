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河濱體驗音樂及浪漫野餐 2024新北春紛節將開跑
隨春假結束，也準備迎來春季，新北過往會運用廣大高灘地舉辦「新北春紛節」，讓民眾體驗河濱結合音樂、浪漫野餐、春日市集等各類活動，今年也將於3月下旬舉辦，成為迎接春季、體驗春季出遊的特別慶典。
高灘處將於3月23、24日於新北大都會公園舉辦「2024新北春紛節」。處長張修銘表示，活動結合音樂、野餐及市集，是許多市集控、網美、Outdoor咖必參加的大型春天野餐派對。
高灘處提到，過往不少民眾參與春紛節，並到現場野餐，今年也首度推出「春紛野餐套組」，內容物有主題野餐籃、熊猴森或河濱限定野餐墊、環保折疊保鮮盒、日本富士雅麗天然小麥環保餐具、毛寶防蚊液一罐等，省去大包小包或又要帶著孩子們野餐的煩惱。
民眾表示，平時就會到河濱運動，但除假日外總感覺少了一些元素，春紛節讓河濱變得更加不一樣，在河濱體驗邊聽音樂邊野餐的感覺也很難得，相當期待，也希望未來活動內容能更加豐富，年年有更多新元素。
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