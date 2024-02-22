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新北就博會釋2千職缺 上看57K

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

年後轉職，新北市政府勞工局明天舉辦新春就業博覽會，邀請義美、晶華酒店、寒舍集團等53家企業，提供超過2000個工作機會，其中鼎泰豐招募料理廚師月薪上看57K。

新北市勞工局每半年都會統計新北市失業情形，去年新北失業率為3.5%，其中針對青年部分，15-24歲全國青年失業率11.39，新北青年失業率10.6；25-29歲失業率，全國青年失業率5.99，新北青年失業率5.6。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前產業內需市場持續升溫，為搭上年後轉職潮的順風車，企業紛紛加碼徵才。本場就博會中最大宗求才行業為旅宿餐飲業，職缺數占比5成2，其中包含饗賓餐旅、鼎泰豐及Q Burger饗樂餐飲等都開出破百職缺招兵買馬；其次則為零售量販業，占比約2成。

待遇方面，有3成1的職缺起薪破40K，其中鼎泰豐招募料理廚師月薪上看57K，肉多多火鍋店主管、點點心外場儲備區經理月薪55K起，知名淨水品牌代理商台灣愛惠浦也開出50K誠徵機電工程師。另外現場提供約450個兼職職缺，有彈性工作時間需求的可把握良機。

勞工局表示，現場提供「履歷健診」，透過專人一對一諮詢，量身打造耳目一新的履歷；「AR/VR科技求職」專區則透過模擬工作環境及面試情境。活動詳情請上「新北市人力網」。

失業 青年

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