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行人穿越道 消防栓號誌桿擋路

聯合報／ 記者李定宇葉德正／新北報導
板橋中正路253巷前行人穿越道口有交通號誌桿、消防栓等擋道。記者葉德正／攝影
板橋中正路253巷前行人穿越道口有交通號誌桿、消防栓等擋道。記者葉德正／攝影

新北市板橋區中正路一處行人穿越道口，有交通號誌桿、消防栓、道路號誌桿擋道，民眾反映「這叫人要怎麼走？」交通局表示，近日將邀集相關單位前往會勘，必要時調整行穿線位置，保障行人通行權利。

板橋區中正路253巷前行人穿越道前，設置了交通號誌桿、消防栓、道路號誌桿阻擋行人通行，民眾在臉書社群「我是板橋人」反映，要叫行人怎麼走？

網友也留言批評「台灣的交通就完全是個亂象」、「消防栓比行人有人權？」不過，也有網友認為，行人要自立自強，走路可以閃，只有推娃娃車比較不方便。

記者前往實地了解，發現3支合在一起擋在行人穿越道口，要過馬路得繞開，十分不便，如果沒注意看，甚至可能直接撞上去，有點危險，建議行穿線可調整位置，因為消防栓應該不好移。

交通局表示，號誌桿、消防栓等公用設施擋住行穿線，造成行人通行不易，近日將邀集相關單位前往會勘，必要時調整行穿線位置，保障行人通行權利。

行人

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