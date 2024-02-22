陽明山保變住6-5籌備會被解散

陽明山保護區變更住宅區（保變住）6-6開發案，遇環評程序卡關，住6-5案另向北市府申請成立重劃會，但籌備會未在期限內向市府申請核准成立重劃會，被北市府依規定解散。地政局長陳信良指出，必須重新申請；反對住戶憂開發商捲土重來，彼此提醒不能掉以輕心。

市府指出，該籌備會2022年9月19日提出申請成立，市府隔年1月9日核定在案，籌備會去年6月、8月兩度提出展期，市府依規定同意展期共4個月，去年11月8日到期，籌備會當天雖申請成立重劃會，但在期限內未完全補正，超過規定時間，市府已在這個月5日駁回，依規定予以解散，籌備會可於行政處分書送達隔天起30天內向市府遞送訴願書。

地政局長陳信良說，這次退回的是成立重劃會的程序，未來包括代表人、會議紀錄等都有效力，可以再來申請。保變住的重劃開發上，從過去這20年來的經驗上可看到，無論在環評、都市計畫、坡地開發審查都有一定困難度，原則上只要來申請，北市府無法拒絕，市府態度就是給予提醒並按程序來。

保變住6-5公館里反對住戶聽聞這個好消息相當高興，但也憂心開發商重新送件。「最好不要開發下去。」一名住戶分享「這是新年最快樂的事」，但因害怕開發商可能捲土重來，反對住戶彼此提醒現在還不能掉以輕心。

自辦市地重劃進入實質開發前有三階段，第一階段成立籌備會，須取得所有權人及其所有土地面積超過全區30%以上同意；第二階段成立重劃會，須徵得所有權人及其所有土地面積超過全區50％以上同意；第三階段為申請核准實施市地重劃，計畫草案亦須徵得區內地主及其土地面積過半數同意。