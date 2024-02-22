北市8至15樓未公安申報 7月開罰

台北市老舊建物多，為維護老屋安全、避免釀災，台北市政府規定「建築物公共安全檢查簽證及申報」必須新納入8層以上未達16層的建物，每3年定期申報一次。至去年底，有管委會建物申報率70%，無管委會申報率僅17%，北市建管處決定雙管齊下，補助修繕費用提升成立管委會誘因，若仍未申報最快今年7月1日起將開罰。

北市在六都中第一個針對未申報訂出裁罰期程，建管處昨天下午公安會報說明，最高罰30萬元得連續處罰，還會到現場張貼「集合住宅未申報大樓貼紙」，市長蔣萬安指示應先告知開罰嚴重性，補助金額也要提早告知，提高申報意願。

建管處長虞積學指出，北市從111年開始舉辦說明會，去年以輔導為主、暫不裁罰。據統計，8樓以上集合住宅共1305筆，已申報801筆、未申報504筆，申報率61%；其中有管委會共1096筆，已申報767筆，未申報329筆，申報率70%；無管委會209筆，已申報34筆，未申報175筆，申報率17%。

建管處指出，將持續清查未申報場所，也提高輔導能量及效率，除既有「台北市輔導成立管理組織計畫」辦理輔導外，今年增編400萬元，由原一間專業機構輔導，再增加2間專業機構，採雙軌機制併行輔導。

為提升成立管委會誘因，建管處今年增加公寓大廈共用部分維護修繕費用補助預算，由200萬元增加至700萬元，除增加補助項目外，並給予首次成立管委會之社區更高補助金額。

建管處指出，為獎勵初檢有不合格項目的大樓進行首次申報，並針對改善期程提具改善計畫，改善期限1至6個月，有其他特殊情形者，如設備類改善不易，得另行核予改正期限，若有管委會卻仍未申報，今年7月1日起裁罰，無管委會從114年7月1日起開罰。

市議員李明賢表示，輔導建物公安改善是第一優先，應該提高合格及申報比例；開罰是次要手段，且檢測標準必須統一，不能雙標造成民怨。