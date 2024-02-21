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北市8至15樓公安申報要快！北市首訂今年7月1日起開罰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午主持公安會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午主持公安會報。記者楊正海／攝影

台北市老舊建物多，為維護老屋安全、避免釀災，台北市政府規定「建築物公共安全檢查簽證及申報」必須新納入8層以上未達16層的建物，每3年定期申報一次。至去年底，有管委會建物申報率70%，無管委會申報率僅17%，北市建管處下午在公安會報時說明將雙管齊下，除給予補助提升成立管委會誘因，若仍未申報最快今年7月1日起將開罰。

由於台北市在六都中第一個針對未申報訂出裁罰期程，因除了針對未申報大樓進行裁罰，最高罰30萬得連續處罰，還會去現場張貼「集合住宅未申報大樓貼紙」。台北市長蔣萬安下午在公安會報中建議，建管處應先告知開罰的嚴重性，讓大樓及早知道後果，相關補助金額也要提早告知，提高申報意願。

北市建管處長虞積學指出，北市從111年開始宣導，舉辦說明會，112年以輔導為主、暫不裁罰。據統計，8樓以上集合住宅共1305筆，已申報801筆、未申報共計504筆，申報率61%；其中有管委會共1096筆，已申報767筆，未申報共計329筆，申報率70%。另外，無管委會共209筆，已申報34筆，未申報共計175筆，申報率17%。

建管處下午在公安會報中指出，將持續清查未申報場所，也提高輔導能量及效率，除既有「台北市輔導成立管理組織計畫」辦理輔導外，建管處113年增編預算400萬元，由原1間專業機構輔導，再增加2間專業機構，採雙軌機制併行輔導。

為提升成立管委會誘因，建管處今年增加公寓大廈共用部分維護修繕費用補助預算，由200萬元增加至700萬元，除增加補助項目外，並給予首次成立管委會之社區更高補助金額。

建管處指出，為獎勵初檢有不合格項目的大樓進行首次申報，並針對改善期程提具改善計畫，改善期限1至6個月，有其他特殊情形者，如設備類改善不易，得另行核予改正期限，但有管委會卻仍未申報，裁罰期程是在今年7月1日起；無管委會從114年7月1日起也會開罰。

公安 管委會

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