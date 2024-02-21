淡水沙崙停車場啟用 增140汽車格開放月租
淡江大橋預計114年年底完工通車，而淡水端直通沙崙路將有大量停車需求，因應停車需求，原本沙崙路拖吊場遷移，改建停車場爭取多年，現在終於完工啟用，2月底前都是試營運免費停車，增設140格汽車停車位，3月1日起正式收費營運。
連接淡水與八里的重要交通建設淡江大橋，預計在2025年完工通車，不過面對通車後所增加的車流量，到時淡水端沙崙路兩旁停車格勢必會改成行車空間，預期淡水端將有大量停車需求，新北市議員鄭宇恩表示，因應停車需求，這一塊原本拖吊場遷移改停車場爭取多年，現在終於完工啟用，2月底前都是試營運免費停車。
市議員鄭宇恩表示，這裡原本為淡水拖吊場，在搬遷後，為了有效利用土地，並因應未來淡江大橋完工後，往返淡水、八里的停車需求增加，將原址闢建為停車場，並委由專業停車場經營業者導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付，使車輛可以快速進出場，減少排隊等候情形，並設置24小時全天候監控管理，維護場內安全。
市府交通局表示，淡水區沙崙段停車場有140格汽車停車位，將2/19開放免費停車，3月1日起正式收費營運，臨停每小時30元、優惠月票2,000元，也歡迎在地有停車需求的民眾多加利用。
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