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石門農場循傳統育苗 插上「土地公拐」祈豐收

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區的出磺口農場遵循傳統在田埂上插上了「土地公拐」，期待在土地公會來幫忙巡田水，讓今年的稻穀結穗飽滿大豐收。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區的出磺口農場遵循傳統在田埂上插上了「土地公拐」，期待在土地公會來幫忙巡田水，讓今年的稻穀結穗飽滿大豐收。 圖／紅樹林有線電視提供

24節氣的雨水過後，下個月春分就準備要種下秧苗，為此石門區的出磺口農場為了確保春分插秧時的秧苗品質與數量，趕在最近的好天氣趕緊育苗，看見稻穀冒芽後還要蓋塑膠布保溫，不僅如此，為了祈求莊稼豐收，出磺口農場遵循傳統在田埂上插上了「土地公拐」，期待在土地公會來幫忙巡田水，讓今年的稻穀結穗飽滿大豐收。

出磺口農場陳國志說，這幾天趁著撒下田的稻穀開始冒出了芽頭就要進行下一步驟蓋上塑膠布，一來可以為正在發芽的秧苗遮風擋雨，二來也可以保溫，讓秧苗長得更好一些。

下個月的春分時節就準備要進行第一塊田的插秧耕作，而出磺口農場一直以來都是自行育苗，確保秧苗在插秧的日子前能夠取得，也確保秧苗的品質。此外，出磺口農場的育苗區旁，可以見到農場主人遵循傳統，放上土地公拐，祈求土地公的庇佑。

出磺口農場陳國志指出，傳統的農家都會在田埂上插上竹子，並在竹桿頂端放上金紙，象徵是為土地公打造的土地公拐杖，因為農民相信農田有了土地公拐，土地公就會來幫忙巡田水，也是農民祈求莊稼豐收的一個舉動，出磺口農場期待今年插秧農忙都能夠順順利利，稻穀熟成大豐收。

土地公 春分 石門

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